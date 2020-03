Koroonaviiruse tõttu lavkapäevata jäänud inimesed loodavad oma toiduvarudele

Käte pesemine, maski kandmine või teiste inimestega kokkupuute vältimine on faktorid, mis võivad aidata vältida nakatumist epideemiaks muutunud koroonaviirusesse. Omaette privileeg haigusest puutumatuks jäämisel on ka see, kui elad maal ja sul on piisavalt varusid, et ei peakski tihti oma õuest välja minema.

Panga küla Saaremaal on koht, kus suveperioodil liiguvad sajad autod päevas. Praegu peab aga ootama ehk tunde, et külas mingitki liikumist märgata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kellel on asjad varus, kellel ei ole, lasevad endale tuua. Nagu öeldakse, istuge kodus, ärge liikuge. Ja ega siin väga tihti inimesi ei kohta ja saab rahulikult võtta. Ja inimestel on ju ka järeltulijad, kes tulevad ja jätavad koti värava taha, siis, teatud tundide möödumisel, on võimalik sinna nosima minna, öö hakul võib-olla," rääkis Panga külavanem Martin Auväärt.

Kõige konkreetsemalt on kriis puudutanud seda küla just sellega, et nädala kõige tähtsam päev - lavkapäev - on praegu ära jäetud.

Maal elavatel inimestel on siiski talvevarud keldrites ja panipaikades olemas ning nad saavad ehk nädalaid hakkama nii, et ei pea oma hoovist kaugemale minema.

"Kartulid on keldris küll, aga kalast on puudu," ütles Maie.

Aga Pangalt viie kilomeetri kaugusel asuval Võhma kohalikul nn kaubanduskeskusel ehk külapoel on olnud piirkonas lisaks poele alati ka teine tähtis roll - pood täitis ka kohaliku Facebooki rolli ehk seal räägiti ära ka kõik külauudised. Nüüd on ka selles suhtes olukord muutunud.

"Inimesi käib vähem, katsuvad kodus olla kõik," ütles müüja Marje, kelle sõnul tema klientide hulgas ostupaanikat ei olnud. "Ikka on tavaliselt ostetud, midagi pole kokku ostetud."

Kuigi koroonamured on praegu ehk omaette elavad maapered puutumata jätnud, ei jäta sellega seonduv neid siiski ükskõikseks.

"Pole muret midagi, aga sant tunne ikka on küll, ega see tunne kena ei ole," tõdes Maie.