Reede toob nii vihma- kui lumesaju, Lõuna-Eestis võib olla äikest

Reede öösel sajab Eestis kohati veidi lörtsi ja vihma. Öö hakul puhub läänetuul 5 kuni 11, põhjarannikul iiliti 15 meetrit sekundis, pärast keskööd pöördub tuul loodesse ja põhja ning nõrgeneb. Õhutemperatuur on -3 kraadist +1 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on üksikuid sajuhooge. Puhub mõõdukas loode- ja põhjatuul. Õhutemperatuur on -1 kraadist +3 kraadini.

Päev on mitmel pool nii vihma-, lörtsi- kui ka lumehoogudega. Tihedam on sadu pärastlõunal Lõuna-Eestis ning seal pole välistatud ka äike. Põhjakaare tuul tugevneb 5 kuni 10, pärastlõunal rannikul põhja- ja kirdetuul iiliti 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 ja +4 kraadi vahel, Lõuna-Eestis soojeneb enne sadu kuni 6 kraadini.

Laupäeval saabub külmas põhjavoolus lumehooge ning tuul on puhanguline. Öösel on külma 1 kuni 7 kraadi, päevane õhutemperatuur tõuseb -1 kuni +3 kraadini.

Pühapäeval taevas selgineb ning tuul nõrgeneb järk-järgult. Öösel on külma 2 kuni 8 kraadi, päevane õhutemperatuur tõuseb 0 kuni +4 kraadini.

Uue nädala alguses püsib ilm üsna selge ja vaikne. Ööd on karged: külma 2 kuni 8, ööl vastu esmaspäeva kuni 10 kraadi, päeval soojeneb õhk +3 kuni +7 kraadini.