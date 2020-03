Soome keelab pühapäevast pendelrände Eestist

Otsus jõustub pühapäeval, 22. märtsil kell 00.00. Otsus puudutab kõiki, kelle alaline elukoht on registreeritud Eestis, aga töökoht on Soomes. Nad peavad nüüd valima, kas jätkata töötamist Soomes või pöörduda tagasi Eestisse. Neil Eesti kodanikel, kelle elukoht on registreeritud Soomes, on endiselt võimalik Soome siseneda, kuid nad peavad jääma pärast riiki saabumist neljateistkümneks päevaks kodusesse karantiini. Soome siseminister Maria Ohisalo avaldas lootust, et Soomes töötavad inimesed siiski riigist ei lahku. Indrek Kiisler küsis välisminister Urmas Reinsalult, kas Soome valitsuse otsus tuli ootamatult?