Juba 21 aastat on kevade saabumist tähistatud kevadpealinnas Türil, kuid seekord, seoses koroonaohuga, tervitati seal kevadet oluliselt tagasihoidlikumalt kui varasematel aastatel.

Siiski heisati kevadpealinna lipp, käivitati esimene muruniiduk, Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann pöördus kohaliku rahva poole ning kohal oli kevadpealinna maskott Murumoor.

Ka kevadpealinna kultuuriprogammis tehti olulisi kärpeid.

"Kevad tuleb tõesti teisiti. Esiteks see tuli juba hommikul nii vara, aga nagu te näete, siis kevadpealinna toimkond on valmis kevade tulekuks vaatamata sellele, et meil sellised kurjad viirused siin ringi liiguvad," rääkis ERR-ile Keavadpealinna Türi kultuuritoimkonna juht Ülle Välimäe.