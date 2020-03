57-aastane Amer Fakhoury kuulus kodusõja ajal kristlaste Lõuna-Liibanoni Armee ridadesse. Lõuna-Liibanoni Armee tegi koostööd Iisraeliga ning Fakhouryt süüdistati selles, et ta juhtis 1980. ja 1990. aastate alguses tuhandete vangi võetute piinamist ja mõnikord ka mõrvamist, vahendas Times.

Pärast Iisraeli vägede taandumist põgenes tapmisähvardusi saanud Fakhoury 2000. aastal Liibanonist. Hiljem sai temast New Hampshire'i osariigis restorani omanik ning USA kodanik.

Kui ta eelmise aasta septembris pärast paarikümneaastast pausi oma sünnimaad külastas, peeti ta aga kunagiste väidetavate tegude tõttu kinni. Kuigi Liibanoni eriteenistused väitsid, et mees oli vanglas oma teod üles tunnistanud, kinnitasid tema advokaat ja perekond, et tal polnud omal ajal kunagi otsest kontakti kinnipeetutega ning ta ei osalenud mingites ülekuulamistes ega piinamistes. USA-s alustati häälekat kampaaniat tema vabastamise nimel.

Esmaspäeval tegi Liibanoni kohus otsuse, mille kohaselt tuli ta vabastada süüks pandud kuritegude aegumise tõttu. Seda aega kasutas Fakhoury USA saatkonda pöördumiseks, kus alustati kohest tegevust tema riigist välja toimetamiseks tervislikel põhjustel. Nimelt põeb Fakhoury vähki, täpsemalt on tal neljanda staadiumi lümfoom ning ta vajas kohest meditsiinilist abi USA-s.

Rühmituse Hezbollah poolt kontrollitud piirkondades algasid koheselt pärast Fakhoury vabaks laskmist suured meeleavaldused, mille peale apellatsioonikohus muutis varasemat otsust. See tähendas, et Fakhoury ei tohtinud riigist lahkuda ning tema suhtes hakkas kehtima vahistamismäärus.

USA aga viis oma kodaniku riigist välja saatkonna katusele maandunud merejalaväe lennukiga V-22 Osprey ja seda ajal, mil Beiruti rahvusvaheline lennujaam on koroonaviiruse tõttu suures osas suletud. Väidetavalt viidi Fakhoury kõigepealt Küprosele ja sealt edasi Ameerika Ühendriikidesse.

Fakhoury Liibanonist ära toomist kinnitas hiljem ka president Trump, kelle sõnul on USA kodanikest pantvangide päästmine Washingtoni prioriteediks.

Tähelepanuväärne on see, et Trump tänas koostöö eest ka Liibanoni valitsust, kuigi Beiruti võimud on teatanud, et neil polnud Fakhoury riigist lahkumise kohta mingit teavet. Seega on hetkel ebaselge, kuivõrd ja kes täpsemalt omapärase poliitilise jaotuse ja usuliselt lõhenenud riigi esindajatest USA-ga koostööd tegi.