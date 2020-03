Juhtumit lahendava Kagu-Soome politsei kinnitusel on mehele võimaldatud ööbimist soojas ruumis ning talle on antud süüa. Politsei teatel ei viibi mees enam otseselt piiril, vaid talle on otsitud majutus mujal, ning otsitakse võimalusi, kuidas teda ikkagi pere juurde Venemaale toimetada, vahendas Yle.

Mees töötab Venemaal ning seal elab ka tema perekond, samas pole ta ei Venemaa ega Soome kodanik. Kolmapäeval tuli ta Soome ühekordse viisaga. Kui ta ega Venemaale naasma hakkas, ei pääsenud ta enam tagasi.

Põhjus seisneb selles, et Venemaa peatas välismaalaste liikumise oma territooriumile juba teisipäeva ja kolmapäeva vahelisel ööl. Soome hakkas aga riiki sisenemist piirama ööl vastu neljapäeva. See tähendas, et kui mees kolmapäeval Venemaalt Soome tuli, pääses ta sisse, kuid tagasi minnes tekkis keerukas probleem.