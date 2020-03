Koroona tõttu seatud piirangud vähendasid pangatehingute arvu

Mõne panga statistika kohaselt on kahanenud pangatehingute arv, kriis on vähendanud ka pangaautomaatide kasutamist.

Luminori avalike suhete juhi Karel Hanni sõnul on pank täheldanud tehingute arvu vähenemist ja olukorras, kus inimesed on põhjendatult ettevaatlikumad, on see ka arusaadav.

"Samas oleneb see paljuski ka konkreetsest sektorist – näiteks turisminduses on kindlasti praegu raskemad ajad. Samas üldpilt nii mustades toonides praegu ei paista ja tehingud jätkuvad, lihtsalt vähenenud mahus," lausus ta.

SEB Balti kliendianalüüsi ja andmeteaduse juht Lennart Kitt ütles, et hetkel on näha mõningat vähenemist kaardimaksete ja pangaautomaatide kasutuse statistikas. Ülekannete statistikas suuri kõrvalekaldeid vähemalt seni pole toimunud.

"Näeme, et nädalaga on märgatavalt vähenenud kaardimaksete arv, kuid samas on see ootuspärane, arvestades eelmise nädala suuri kokkuoste, nädalasisest kõikumist ja inimeste elurütmi muutust, kus tungivalt soovitatakse kodus püsida," tõdes ta.

Kiti sõnul moonutab ilmselt pilti veidi ka see, et mitmed kaupmehed on töötajate kaitseks üles pannud sildid, milles soovitatakse sularahamaksete asemel teha kaardimakse.

Swedbanki finantsjuht Anna Kõutsi sõnul võib arvelduste käibe vähenemist eeldada olukorras, kus restoranid, hotellid ja meelelahutusasutused on suletud. Ta märkis aga, et kauplused ja paljud tööstused, nagu ka riigisisene transport siiski toimivad.

"Jätkuvalt väljastame ka uusi laene. Käesoleval hetkel me ei ole arvelduste osas olulisi muutusi täheldanud. Kindlasti on koroonal majandusele mõju, aga mõju suurust on praegu veel ennatlik hinnata," tõdes Kõuts.

Coop Pank ei ole arvelduste mahtudes võrreldes varasemate perioodidega langust täheldanud.

"Seda võib tingida ka asjaolu, et Coop Panga portfell on väga kiiresti kasvavas trendis," sõnas panga igapäevapanganduse juht Teet Kerem.