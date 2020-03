Kui tavaliselt toimuvad hackathon-i tüüpi üritused füüsilistes meeskondades, siis sedapuhku pandi grupid kokku internetis ning kogu suhtlus toimus tekstvestluste ning videokõnede vahendusel.

Kellelgi oli idee, kuidas koroonaviiruses ning kriisisituatsioonis ühiskonda paremini aidata saaks, virtuaalsest inimsummast tuli leida vajalike programmeerimisoskustega meeskonnakaaslased ning ideest hakkaski vormuma päris toode või teenus.

"Me oleme selline kogukond inimesi, kes paigal istuda ei suuda. Idee sai alguse üsna kiiresti ja me panime selle kohe ka töösse," rääkis ürituse üks korraldajatest, Kai Isand Vikerraadio saates "Huvitaja".

Idee sündis tõepoolest välkkiirelt – tarvitses vaid Eesti infotehnoloogiaminister Kaimar Karul ettevõtteid appi kutsuda, kui Garage48 meeskond asus tegutsema, plaanides algul kaasata teenuste loomisesse vaid enda meeskondi, kuid saades peagi aru, et võimalused on palju laiemad.

"Me ei olnud reede hommikul veel isegi teadlikud, et see algatus saab olema globaalne edulugu. Kui reede hommikul meeskonna liikmed telefonikõne said, siis meile öeldi vaid, et korraldame online-hackathon-i, ja ehk tuled aitad veidi. Meil polnud õrna aimugi, et see natukene tähendab seitset päeva umbes 17 tundi tööinvesteeringut igast päevast," rääkis projekti kommunikatsioonijuht Elis Tootsman.

Üritusele registreerus tuhatkond inimest 20 erinevast riigist. Praeguseks on sündmusest vormunud lumepall, mis edasi veeredes algatab teisi sarnaseid üritusi mujal riikides, mida algsed korraldajad Garage48-st ning Accelerate Estoniast nõu ja jõuga toetavad.

Eesti ajurünnakust "Hack the crisis" kujunes välja aga mitu head ja nüüdseks kõigile kasulikku toodet. Hiljuti alustanud ning muu hulgas sotsiaalministeeriumiga koostöös valminud koroonatest.ee ütleb kasutajale pärast paarile lihtsale küsimusele vastamist, kas on tõenäoline, et inimesel on koroonaviirus või mitte.

Teenuse Zelos platvorm kogukondaitab.ee aitab kokku viia abivalmis vabatahtlikud ning inimesed, kes koroonaviiruse tõttu abi vajavad, olgu see siis kasvõi poest toidu toomiseks.

"Üks väga lahe idee, mis mulle oma lahenduse poolest meeldib, on Ventit, kelle eesmärk on kohandada ümber olemasolevad elustamismasinad. Praegu on need manuaalselt pressitavad, kui inimene vajab elustamiseks mõeldud maski, siis nüüd soovitakse seda automatiseerida," tõi Tootsman näiteks.

Osa Eestis loodud teenuste edu tuleb tänu Eesti riiki sisse ehitatud Accelerate Estonia nimelisest kiirendist ning võrgustikust, mille eesmärgiks ongi just Eestis võrsunud idufirmade ideid avaliku sektori murede lahendamiseks kasutada.

Nüüdseks on sarnase ürituse korraldamise vastu huvi tuntud juba Austraalias, Nigeerias, Ungaris ja mujal.