Lääne-Nigula vald keelas Österby sadama juures ajutiselt kalapüügi

Reede ennelõunal oli Österby sadam inimtühi. Paadiga võib küll minna merele, kuid kalda ääres õngitseda ei tohi. Omavalitsus loodab nii vältida kalameeste kogunemist kitsale territooriumile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Österby on populaarne kalastuskoht eeskätt kaugemalt tulnute seas.

"Arvestades seda, et reeglina sõidavad siia sadamasse kokku sajad inimesed, seisavad külg-külje kõrval ja paljud neist on ka vanemad inimesed, siis sel aastal me tõesti ei pidanud võimalikuks sadamas kalapüüki lubada. Enamik inimesi ongi üle Eesti. Sõidavad Tallinna piirkonnast ja kaugemalt Ida-Virumaalt siia kala püüdma ja seetõttu tõstabki see asjaolu riski veel mitmekordseks tegelikult," selgitas Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo.

Ta lisas, et omavalitsusel pole midagi kalapüügi vastu, mis on hea ajaviide, kuid mure on suure rahvakogunemise pärast.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul Haapsalu promenaadi kohta sarnast keeldu praegu plaanis pole. Kui kalamehed peaksid sinna tulema, aga hoiavad omavahel distantsi, siis pole nad Suklese sõnul ohuks.

"Kui tulevad kalastajad, siis ma arvan, et me saadame siia mõned oma inimesed, kes püüavad natukene instrueerida, et ei maksa üksteisele väga lähedale minna. Kui jamaks läheb, siis kõige lihtsam on keelata," ütles Sukles.

Aivo Hirmo ütles, et esialgu on Österby sadama alal kalapüük keelatud 1. maini.