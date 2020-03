Kohtla-Järve eakad on oma liikumisi piiranud ja püsivad rohkem kodus

Kaheksa korteriühistu juhatusse kuuluv Raissa Vares kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et tema hallatavate majade eakamate elanike seas pole erilist koroonahirmu ette tulnud ja ka abi pole temalt palutud. Üht olulist muutust elukorralduses on Raissa Vares siiski tähele pannud.

"Seda ma olen märganud, et inimesi on tänavatel väga vähe. Täna ja eile oli väga ilus ilm, aga nagu näete, vanu inimesi peaaegu üldse õues ei ole, muidu nad istuvad siin pinkide peal. Aga nüüd neid siin pole ehk kõik istuvad lihtsalt kodus," rääkis Vares.

98-aastane Elvi Lanenbek on üks eakatest kohtlajärvelastest, kelle liikumist on lapsed piiranud, kuid muus tal koroonaviirusele otseseid etteheiteid polnud.

"Mind ei ole ta seganud, ainult poes ei saa käia - tütar ei lase poodi minna, toob kraami koju," ütles Lanenbek.

Eakas daam suhtus mõistvalt liikumispiirangusse, mis ta rahvarohketest kohtadest eemale hoiab.

"See on muidugi mu arvates õige, sest mida vähem liigud väljas, seda vähem on ka nakatumisi," sõnas ta.

Elunäinud naisena tegi Elvi Lanenbek hetkeolukorraga karmi võrdluse.

"See oleks nagu sõjaolukord, et kuskile ei saa minna ja midagi ei saa teha. Aga ma usun, et see läheb ruttu mööda, ega mina muud ei usu," ütles ta.

Üheks koroonaviiruse riskigrupiks on 60-aastased ja vanemad inimesed, keda Eestis elab üle 300 000.