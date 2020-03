Laupäeval võib hooti lund sadada, puhub tugev tuul

Laupäeval on oodata nii lumesadu kui ka päikest, puhub tugev tuul.

Laupäeva öösel on ilm selge või vähese pilvisusega ja kuiv. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Külma on öötundideks oodata 1 kuni 7 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on Eesti läänepoolne osa pilvisem ning sajab lund ja lörtsi. Ida-Eestis on aga pilvi hõredamalt ja sajuvõimalus väiksem. Külma on kuni 5 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega ning hooti sajab lund. Põhjakaare tuul puhub 3 kuni 8, puhanguti kuni 12, saartel ja läänerannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb päeval 0 ja +3 kraadi piiresse.

Järgnevatel päevadel on ilm kuiv ja kindlasti näitab ennast ka päike. Ka tuul on võrdlemisi rahumeelne. Öösiti valitsevad aga päris korralikud miinuskraadid - välistatud pole kohati ka -10 kraadi. Päeviti tõuseb termomeetrinäit aga plussi ja iga päevaga läheb ka grammike soojemaks