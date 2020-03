Hiina ei avastanud kolmandat päeva ühtegi kohalikku nakatumist

Seevastu avastati teistest riikides saabunud inimeste seas 41 haigusjuhtu. Hiinasse on nüüd välismaalt saabunud 269 haigestunud inimest. Kõik välismaalt tulnud isikud peavad veetma 14 päeva karantiinis.

Hiinas on kokku tuvastatud rohkem kui 81 000 haigestumist, kuid haiged on siiani vaid 6013 inimest.

Viimasest vahekokkuvõttest alates on viirusesse surnud seitse inimest, kõik Hubei provintsis. Kokku on riigis viirusesse surnud 3255 inimest.

Uueks koldeks kujunenud Itaalias on viirusesse surnud 4032 ja nakatunud 47 021 inimest.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas reedel noori mitte võtma COVID-19 pandeemiat kergelt.

"Täna mul on sõnum noortele inimestele: te ei ole võitmatud. See viirus võib viia teid nädalateks haiglasse või isegi tappa. Juhul, kui te haigeks ei jää, siis valikud, mida te langetate selle kohta, kuhu minna, võib tähendada kellegi teise jaoks elu ja surma küsimust," ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus videosilla vahendusel peetud pressikonverentsil Genfis.