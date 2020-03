Turvalise postiteenuse osutaja kaudu võib Eesti kodaniku passi väljastada tingimusel, et passi taotlus on esitatud PPA e-taotluskeskkonnas, PPA teeninduses, e-posti teel digiallkirjastatult või Eesti välisesinduses.

Pärast taotluse esitamist küsib välisministeerium taotlejalt nõusolekut dokumendi väljastamiseks posti teel. Seejärel edastatakse passi taotlejale juhised, kuidas dokument kätte saada.

Pass on saatmise teekonna ajal mitteaktiivne ega ole kasutatav. Kui passi saaja ei teavita välisministeeriumit kokkulepitud tähtaja jooksul passi kättesaamisest, siis käsitletakse seda passi kaotatud või varastatud dokumendina ning PPA tunnistab selle kehtetuks.

Selline uue dokumendi kättetoimetamise viis tagab esiteks, et inimesed saavad jätkuvalt oma isikut tõendava dokumendi kätte ja jätkavad oma igapäevast elu ning teiseks, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on viidud miinimumini inimestevaheline lähikontakt ka riigi osutatavate teenuste puhul.

Eriolukorra ajal katab saatmiskulud välisministeerium, riigilõivu peab tellija ise tasuma.