"AK. Nädal": kuidas koroonaviirus organismi jõuab, seal paljuneb ja mõjub?

Viiruse tee organismi

Viirus jõuab kehasse silmade, suu või nina kaudu ning levib limaga hingamisteedesse. Sissehingatava õhuga pääseb viirus kopsude alaossa ja tungib kopsu rakkudesse.

Viiruse paljundamine

Viirus kinnitub peremeesraku külge ja siseneb rakku. Viiruse pärilikkusaine RNA vabaneb. RNA pealt sünteesitakse viiruse valgud, mis sedasama RNA-d paljundavad. Rakus sünteesitud RNA-dest ja valkudest pannakse kokku uued viiruseosakesed. Kui rakk täitub viiruseosakestega, väljuvad need rakust ja hakkavad uusi rakke nakatama.

Haiguse sümptomid

Haiguse sümptomid ilmnevad, kui põletik on piisavalt laiaulatuslik. Inimesel esinevad gripi sümptomid nagu lihas- ja peavalu. Üks sümptomitest on köha, mille abil eemaldatakse kopsudest lima. Põletiku tõttu tõuseb palavik. Tekkida võib kopsupõletik, mis nõrgendab kopsude tööd, põhjustades hingamisraskusi ning halvimal juhul ägedat hingamispuudulikkust. Harvematel juhtudel võib viirus jõuda südamesse, maksa, luuüdisse ja neerudesse, kus see võib põhjustada põletikku.