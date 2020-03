Uus nädal on kevadine ja läheb soojemaks

Esmaspäeva öö on enamasti selge taevaga. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Külma on öötundideks oodata mandril -5 kuni -11, rannikul kohati -2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on valdavalt päikesepaisteline, vaid saartel ja Loode-Eestis on pilvi rohkem, kuid sadu nendest oodata ei ole. Lõunakaare tuul on nõrk ning külma kuni 9 kraadi.

Päeval on ilm Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega, Ida-Eestis on aga taevas selgem. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 2 kuni 8, läänerannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb päeval +1 kuni +5 kraadini.

Selge ja kuiv ilm peaks prognoosi järgi püsima vähemalt reedeni. Nädala edenedes jääb öised miinuskraade vähemaks ja päeviti tõuseb termomeetrinäit aina kõrgemale. Juba kolmapäeval on mõnel pool sooja 10 kraadi.