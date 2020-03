Ida-Virumaal on puhkenud koolijuhtide sõnasõda.

Viie kooli juhid süüdistavad avalikus kirjas eelmisel sügisel avatud Kohtla-Järve riigigigümnaasiumi direktorit Hendrik Agurit Ida-Virumaa haridust halvustavates avaldustes. Kohtla-Järve riigigümnaasiumi juhid on omakorda seisukohal, et mitmete Ida-Virumaa koolide juhtimiskultuur vajaks muutmist. Rene Kundla leiab oma kommentaaris, et koolijuhtide kirjad on märguanne Haridusministeerumile otsustavamaks tegutsemiseks.