Siseminister Helme ei anna välja valeuudiseid levitanud poliitikute nimesid

Siseminister Helme, EKRE esimees, ütles 22. märtsil Tre Raadio saates "Räägime asjast", et nüüdseks on teada inimesed, kes levitasid nädal varem sotsiaalmeedias valeuudiseid, justkui kavatseks valitsus kehtestada Tallinnas ja Harjumaal liikumispiirangud ning peatada alkoholi jaemüügi.

"Need allikad on kõik tuvastatud, jah," tunnistas siseminister.

Valeuudiste peale tormasid paljud inimesed kauplustesse alkoholi varuma ja arutasid tõsimeeli, mida tähendaks Harjumaa "lukustamine", kuni valitsuse kriisikommunikatsiooni meeskond lükkas libainfo ümber.

Siseministri nüüdse raadioselgituse kohaselt "... need kuulujutud ja infooperatsioonid Eesti kinni panemisest ja komandanditunni kehtestamisest ja kõik muu pärineb meie opositsioonipoliitikutelt".

ERR-i täpsustava küsimuse peale, et kes on need kriisi ajal nii vastutustundetult käitunud opositsioonipoliitikud, jättis siseminister Helme vastamata.

"Mart Helme vastus küsimusele on, et erinevalt opositsioonist tema praegu vaenu külvama ei hakka," teatas siseministri kommunikatsiooninõunik. Ta lisas: "Minister ei soovi kriisi ajal kõrvaliste asjadega tegeleda, vaid hetkel on olulisem (ka koostöös opositsiooniga) leida lahendusi kriisiolukorra leevendamiseks."

Suurima opositsioonipartei, Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul ei ole siseminister temaga rääkinud opositsioonipoliitikute tegevusest libauudiste levitamisel ja ta ei tea, keda valitsuse liige silmas pidas.

Sama ütles teise opositsioonipartei, sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Indrek Saar. "Igasugune paanika ja valeuudiste levitamine on taunimisväärne," rõhutas ta. "Siseministri kohustus on neid tuvastatud allikaid avalikkusega jagada. Ta ei ole seda teinud ja ma ei tea, kellest ta räägib."

Valeuudiste levitamine ja nende levik on kriisi lahendajatele alati suur peavalu, sest libainfo süvendab ebakindlust, mida iga kriis niigi kaasa toob.

***

Väljavõte Tre Raadio 22. märtsi saatest "Räägime asjast", stuudios olid siseminister Mart Helme ja rahandusminister Martin Helme

Martin Helme: Esmaspäeval oli meil üldse vist mingi paanikapäev. Küll räägiti alkoholimüügi piirangutest ja küll räägiti mingitest muudest asjadest. On täiesti selgelt näha, kuidas mingid pahatahtlikud jõud levitavad paanika- ja kuulujutte, sina tead võib-olla paremini...

Mart Helme: Need allikad on kõik tuvastatud, jah.

Martin Helme: .. kust need tulevad. Aga siis vahepeal läks lappama jutt sellest, kuidas on mingisugune, ma täpselt isegi ei saanud aru, mis see põhjus oli...

Mart Helme: Nii, nagu Eesti maine kahjustamine välismaal pärines meie opositsioonipoliitikutelt, nii ka need kuulujutud ja infooperatsioonid Eesti kinni panemisest ja komandanditunni kehtestamisest ja kõik muu pärineb meie opositsioonipoliitikutelt.