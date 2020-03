Ameti kinnitusel seati ekspordipiirangud probleemide ennetamiseks ehk praegu neid ravimeid jätkub.

Seadus lubab ravimeid Eestisse nii-öelda lõksu püüda. See tähendab, et sisse tohib ravimit tuua, aga välja enam viia ei või.

Ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk ütles ERR-ile, et seda võimalust kasutab amet ainult väga erakorralistel juhtudel: "Märtsi jooksul oleme teinud viis otsust väljaveo piiramiseks. Ja kokku puudutavad need otsused 16 ravimit."

Muu hulgas ei tohi enam Eestist välja viia adrenaliini – ravimit, mida kasutatakse elustamisel. Keelatud on ka mitme astma- ja diabeediravimi väljaviimine.

"Ja põhjus on eeskätt kas suurenenud kasutus üle maailma ja ka Eestis ja sellest tingitud varude limiteeritus. Aga on ka neid ravimeid, mille puhul on täiesti selge tarnekindlus olemas, kuid ravimile ei ole Eestis näiteks alternatiivi. Ja me teame, et seda on varasemalt välja veetud ning väljaveo jätkudes ei pruugi Eesti inimestele neid ravimeid jaguda."

Kiisk kinnitas, et ravimite väljavedu keelates püüab ravimiamet probleeme ennetada. "Nende ravimite puhul veel tarneraskusi ei ole. Neid ravimeid toodetakse, neid tuuakse jätkuvalt riiki, aga kuna foon on suurenenud nõudlus, siis see on see taustateave, miks on need väljaveopiirangud kehtestatud."

Seni on Eesti poliitikud ja ametnikud ekspordipiirangutele pigem viltu vaadanud. Nädal tagasi, kui kokku said Põhja-Balti piirkonna välisministrid, oli Eesti üks põhilisi seisukohti, et ravimite ja meditsiinitehnika ekspordipiiranguid tuleb vältida.

Katrin Kiisk ütleb, et kõik riigid piiranguid ei sea.

"Aga on osad riigid, kes on teatud ravimitele seadnud väljaveopiiranguid. Näiteks Poola, Tšehhi, Norra ja Bulgaaria. Kas just täpselt nendele ravimitele, millele meie, seda me ei tea. Aga põhimõtteliselt on küll Euroopas riike, kes on osadele ravimitele väljaveo piiranguid kehtestanud."

Kiisk tõdes, et iga ekspordipiirang seab teised riigid pisut keerulisemasse olukorda. Muretsemiseks pole tema sõnul siiski põhjust ja väljaveopiirangud ei tähenda, et piirid ravimitele päris lukku keeratakse.

Ravimiamet võib erakorralise meetmena keelata ravimi väljaveo, kui ravimiga katkematu varustatuse tagamine on oluline tervise seisukohast ning kui teisi sama toimeaine ja tugevusega ravimeid Eestis ei turustata või turustatakse ebapiisavas koguses.