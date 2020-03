26. märts. Käisin õhtul Centumis. Rahva puudusel tulin ära. Ainult [riigi politseijuhti Johan] Soomani kohtasin seal. Küsisin, kuidas lugu "Idee" sulgemisega. S. arvas, et selle abil saab ka vahest [Riigivolikogu vasakpoolset liiget Neeme] Ruusi ohjeldada. Arvasin, et kuigi Moskva ausalt mõtleb pakti kohta, on Vene korra juures vahest võimalik kominterni lahkuminev tegevus.

S.[ooman] ütleb, et meie tööliste meeleolu kindel, vähemalt praegu. Kui peaks tulema raskusi, siis selles asjus pole meie esimesed. Leedus olevat pilt harilik, et Leedu sõjaväelased punaarmeelastega kaelastikku koos. Ka Vilnius oli selles mõttes Trooja hobuseks. Samuti Lätis raskusi.

Arvan, et [Läti juht] Ulmanis hilines parlamendi ellukutsumisega. Sooman ütleb, et seda tunnevad lätlased ka ise. Juba läinud kevadel käinud Läti politsei direktor siin ülesandega järele kuulata, kuidas Eestis uus parlamentline kord välja näeb. Sooman vastanud, et tema võib seda vaid soovitada.

Ka Eestis olnud politsei uue põhiseadusliku korra maksmapanemise mõtte algataja. Peale 8. detsembrit tema, Sooman, soovitanud seda teha. [Kaarel] Eenpalu saanud alguses pahaseks, aga ka temal polnud midagi vastata väitele, et kui ühe inimesega midagi juhtub, kes võtab ohjad? Ka paistnud, et ilma parlamendita võib süveneda korruptsioon.

S. tähendab, et pole just andmeid olnud, et keegi varastaks, aga nii mõnelgi mehel olnud usk, et ta on ise kõrgeim kohtumõistja ja mis teeb, see on tehtud ja pole kellegil ütlemist. Nüüd aga avalik arvustus parlamendis loob tasakaalu.

S. käinud hiljuti Lätis ja seal laiad hulgad oppositsioonis Ulmanisega. Liig kitsaks jäänud ring, kellele U. toetab. Ka järglase küsimus, sest U. ei usaldavat kedagi. Põhiseaduse muutmist ei võetud ette, kuna puudunud silmnähtav tõuge meie 8. dets. näol. Kõik see tegevat sekeldusi lõunanaabrite juures ja meelitavat osa rahva liikmeid kominterni orbiiti.