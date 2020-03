Kõikides bussides on alkomeetrid ja buss ei käivitu enne, kui juht on tõestanud, et on kaine. Bussid vastavad Euro 6 heitkoguste piirväärtuse nõuetele, on mugava madala sisenemisega ja ka lapsevankri või ratastooliga ei teki raskusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aga koroonaviirus on ka uute busside kohalejõudmist takistanud.

"Kokku peab tulema 39 bussi, aga praegu on 18 bussi veel mõnda aega Türgis lõksus. Need ei saa üle piiride, aga otsitakse lahendust. Esialgu läheb 21 uut bussi meil 1. aprillist liinile," selgitas Pärnumaa ühistranspordikeskuse juht Andrus Kärpuk.

Kärpuk tõdes, et bussides on sõitjaid koroonaviiruse tõttu vähem kui varem. Samas on ka reisijate hulga mõõdupuu muutunud. "Täna me võime öelda, et kui bussis on viis inimest, siis see vastabki terviseameti soovitustele ja see on juba täis buss," ütles ta.

SEBE juhatuse liige Üllar Kaljuste ütles, et bussifirmal on Pärnus ja maakonnas väga palju tööd.

"Jah, meie piirkond laieneb tõsiselt. 39 tuleb Pärnu maakonna põhja suunda busse ja hetkel linnaliine teenindame 28 bussiga, nii et kokku on päris suur hulk busse. Pärnus on mõni liin käigust ära võetud, aga see on pigem seotud koolidega. See on väga väike maht, mis hetkel on liine vähendatud," rääkis Kaljuste.

SEBE on spetsialiseerunud avaliku liiniveo osutamisele ehk töö saadakse läbi riigihangete.

"Kõik läbi riigihangete saadud tööd on dotatsiooni alusel liinikilomeetri teenindamine. Ja hetkel ühistranspordikeskused kõik jätkuvalt tellivad seda teenust. SEBE mahu langust pole olnud," ütles Kaljuste.