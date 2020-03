Koolitoidu pakid on abiks vanematele, kelle lapsed varem koolis tasuta süüa said, kuid ka teist nädalat koduõppel viibivatel lastel oli teisipäeval võimalus nina kodust välja pista, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Noored loomulikult otsivad kohtumist oma klassikaaslastega. Eks ta ole natuke ohtlik ka, aga teisest küljest on see ikka väga kasulik, sest meie klassis on näiteks ka pere, kus on kümme last ja neist seitse käivad koolis. Ma arvan, et see on ikka laste jaoks suur abi. Ega nad siin eriti puhkepausi ei pea, nad lähevad kohe kiiresti laiali, nii et nad saavad aru, et olukord on tõsine," selgitas Narva kesklinna gümnaasiumi õpetaja Helle Kuldsepp.

Selleks, et toidu jagamine Narva kesklinna gümnaasiumis kulgeks võimalikult kiiresti, organiseeritult ja inimesed omavahel vähem kokku puutuksid, oli avatud tervelt kaheksa toidujagamise kohta.

Toidupaki kolme ja poole kilo sisse mahuvad pihvid, mahl, juust, või, küpsised, vorst ja isegi magus mais.

"Lastele on seda vaja. Kui lapsevanem ei saa päeva jooksul koju tulla, siis saab laps endale mikrolaineahjus sööki soojendada. Kaheksa-aastane laps tuleb sellega toime ja vähemalt sööb midagi," ütles lapsevanem Viktoria.

Narva kesklinna gümnaasiumis õpib pea tuhat last, neist üle 700 avaldasid soovi koolitoidupakile järele tulla.