Taastuvelektri vähempakkumine osutus populaarseks

Vähempakkumisega soovib riik tuua turule täiendavalt viie gigavatt-tunni ulatuses taastuvastest allikatest toodetud energiat, kuid pakkumisi kogunes 16,2 gigavatt-tunni eest.

Kuna pakkumisel said osaleda järgmiseks aastaks valmivad tootmisseadmed, mille võimsuseks on 50 kilovatti kuni üks megavatt, sobib see eelkõige päikeseparkide rajamiseks.

Majandusministeeriumi asekantsler Timo Tatar ütles, et 17 pakkujast 14 olid päikesepargid ja kolm tuulepargid.

50-kilovatise võimsusega päikesejaam mahuks paari kortermaja katusele, ühemegavatine päikesepark on Eesti mõistes juba suur jaam. Sama suure võimsusega on üks tuulik.

Eelmisel aastal maksti tootjatele taastuvelektri eest 99,5 eurot megavatt-tunnist. Vähempakkumine muudab Tatari sõnul igal juhul taastuva elektri inimestele soodsamaks.

"Keskmine hind oli seal 75 juures, nii et 20 eurot toetust iga megavatt-tunni kohta kindlasti vähem. Oli pakkumusi, kus toetuse määr pluss turuhind oli 60. Eks nüüd ole näha, kui palju missuguse mahuga pakkumisi tuli ja selle pealt selgub lõplik toetuse määr, seda täna on veel vara öelda," rääkis Tatar.

Tootja seisukohalt jääb toetuse määr pigem väikseima pakkumise ehk 60 euro lähedale, ütles päikeseelektri assotsiatsiooni juht Andres Meesak. Kuigi ühe pakkumise ülempiir oli üks megavatt võib vabalt viis gigavatt-tundi saada endale üks, kõige odavam tootja.

"Üks arendaja teeb viis ühemegavatist (jaama) viide erinevasse kohta, Eesti vabariigis määratleb elektrijaama liitumispunkt. Tal võib olla näiteks viies erinevas kohas viis liitumispunkti, kuhu ta teeb sarnaste kuludega igasse ühte megavatise jaama ja põhimõtteliselt ta võib võtta kogu selle mahu.Turul valmisolek päikeseparke rajada ja üldse taastuvenergia tootmisüksusi rajada on väga suur," rääkis Meesak.

Oksjon näitas, et investorid oleks praegu nõus rajama taastuvenergia tootmist juurde veel 10 gigavatt-tunni jagu, ütles Meesak.

Elering kontrollib nüüd pakkumiste vastavust hanke nõuetele ja esitab võitjad hiljemalt juunis valitsusele kinnitamiseks.