Kadrinas saab mõõtu võtta virtuaaljooksuvõistlusel

Kolmest erimärgistuse saanud rajast kaks on mõeldud jooksjatele ja käijatele ning üks jalgratturitele. Ise liigutakse, ise võetakse aega, ise sisestatakse tulemus korraldajate infosüsteemi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Päris võistlust teha ei saa ja rahvast kokku ei saa ega tahagi. Selleks, et kodus vaimne tervis säiliks ja mingi huvitatavus tekiks õues liikumisele kas või ühekaupa, siis selline mõte tekkis ja tehniline võimekus on olemas," selgitas virtuaalrahvaspordivõistluse korraldaja Vahur Leemets.

1. Kadrina virtuaalvõistlusel saab startida 5. aprillini. Jane Ruutupõld tõi esmaspäeval ümber paisjärve jooksma kõik oma viis last.

"Päris põnev üritus ja see aeg on piisavalt pikk, et igaüks saab omale aja valida ja käia siin. Ma arvan, et väga hea üritus," ütles ta.

"Osa kohti ei olnud kõige paremad ja mudase pinna peal oli raske joosta, aga muidu oli täitsa okei," rääkis Sten Ruutupõld.

Sportliku pere suurematele lastele oli virtuaalvõistlus kodustele treeningutele hea vaheldus. Ühtlasi avaldati lootust, et ühistreeningud kiiresti taastatakse.

"Kodus teen trikke, harjutan ja teen trenni. Treenerid on saatnud treeningukava, mida me tegema peame," ütles Keiti Ruutupõld.

"Kodus on küll hea, aga koos teistega oleks ikka palju parem, ma loodan, et kõik läheb korda," sõnas Sten.

Vahur Leemets pani korraldajana inimestele südamele, et koos starti tuleks vaid ühe leibkonna liikmed.

"Eks seda tulebki tähele panna, et massikogunemisi ei oleks. Kui te näete, et teine grupp on parasjagu rajale minemas, siis tehke aega parajaks ja minge starti nii, et ei peaks neist mööduma, et ei tekiks isegi viiruse ülekandmise teoreetilist ohtu. Kuigi õues see viirus õhus väga kaua ei püsi ja langeb maapinnale, kuid ikkagi - ärge koos olge," rõhutas Leemets.