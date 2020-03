Eriolukorra tõttu suletud spordiklubid ning huviringid rakendavad erinevaid meetmeid, et läbi viia tavapäraseid treeninguid ning õpet. Distantsõppele on üle läinud ka tantsukool Koit, mis õpetab tantsu läbi ekraani.

Eriolukorra lõppedes saab saalis jätkata tööd sellega, mis praegu distantsõppe kaudu õpetatakse, ütles tantsukooli Koit juhataja Kristina Raja Vikerraadio saates "Vikerhommik".

Raja rääkis, et pärast klubi sulgemist valmistati nädalavahetusega ette õppekava, mida viiakse läbi üle interneti. Samuti ütles ta, et kõik treeningud, mis olid planeeritud, toimuvad.

Valmis on saanud isegi lühifilm, mille õpilased ise kokku monteerisid.

"Õpilased said lähteülesande ja igaüks pidi looma ise teatava taktide arvu koreograafiat ja filmima end eraldi üksinda üles. Üks tüdruk, kes on monteerimisega kokku puutunud, monteeris selle vahvaks lühitantsufilmiks kokku," ütles Raja.

Raja lisas, et sellised kriisid ühendavad inimesi ühise eesmärgi nimel tegutsema ning tänas oma tiimi liikmeid koostöö eest.

Soovituseks teistele huviringide juhtidele ning õpetajatele pidas Raja tähtsaks esmalt proovitunni läbi viimist, et õpilased harjuksid uue metoodikaga ning oleksid tõelise õppe jaoks harjunud võimalike segavate faktoritega, mis distantsõppel tekkida võivad.

"Kindlasti tuleb jagada vanematele võimalikult palju infot, et mida tehakse ja milleks. Kõik oleme uues olukorras ja võib tekkida küsimusi, et kas tõesti on võimalik tantsu ja sporti teha distantsõppelt," lisas Raja.