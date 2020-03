Vandekohus vabastas endise poliitiku süüdistustest nagu oleks mees seksuaalselt rünnanud üheksat naist. Üks süüdistustest oli ka vägistamiskatse.

Salmond ning tema esindajad eitasid kõiki süüdistusi, Salmond kutsus süüdistusi liialdusteks ja poliitilise tagamõttega väljamõeldisteks. "Ma pole kunagi oma elu jooksul üritanud vastastikuse kokkuleppeta seksuaaalsuhteid luua," ütles poliitik kohtus.

Kohtust väljudes ütles endine minister, et protsessi tõttu tugevnes tema usk Šotimaa õigussüsteemi. Samuti lisas ta, et olemas on tema süütust kinnitavad tõendid, mis pole veel päevavalgele tulnud.

Süüdistused Salmondi vastu pärinesid ajast, mil ta oli Šotimaa esimene minister aastail 2007-2014, seejuures mitmed süüdistustes toodud episoodid olevat täide viidud ministri ametlikus residentsis Edinburgh'is.

Salmond astus esimese ministrina tagasi 2014. aastal pärast Šotimaa iseseisvusreferendumi põrumist. Samuti astus ta tagasi ka Rahvuspartei juhi kohalt. Parteist lahkus poliitik 2018. aastal seoses süüdistustega seksuaalrünnakutes.

Salmond on 2017. aastast teinud saadet "The Alex Salmond Show" Venemaa propagandakanaliks peetavas kanalis Russia Today.