Vaatamata apteegikettide soovile lükata eriolukorra tõttu apteegireformi jõustumine edasi, käivitub see plaanipäraselt 1. aprillist. Nädal enne apteegireformi jõustumist käib ravimiametis tihe tegevuslubade menetlemine, seni on sulgemisest teatanud 13 apteeki.

Nädal enne apteegireformi ei vasta tingimustele veel 145 apteeki üle Eesti. Siiski on 115 neist praeguseks esitanud ravimiametile taotluse omandivormi nõuetele vastavaks registreerimiseks. Amet loodab need ja ka potentsiaalsed täiendavad taotlused tähtajaks menetletud saada. Selleks käivad loakomisjonid praegu koos mitu korda päevas.

Praeguse seisuga jätkab 1. aprillist 338 apteeki, mis on 70 protsenti kõigist apteekidest.

See seis aga muutub nädal enne reformi veel iga päev.

"Hea meel, et pärast riigikogu lõplikku otsust järelejäänud vähese aja jooksul on nii praegused ettevõtjad, uued proviisoritest omanikud kui ka apteekide juhid teinud ravimiametiga väga tihedat koostööd. Näen tõesti väga vaprat tegutsemist vaatamata sellele, et lisandus ka eriolukord. Nii on juba näha, et 1. aprillil suures osas Eesti elanike jaoks apteekide asukoht ei muutu ega halvene seetõttu ka ravimite kättesaadavus," kommenteeris ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp, kinnitades, et kõik taotlused jõutakse nõutud sotsiaalses eraldatuses läbi vaadata.

Nii ravimiametist kui ka sotsiaalministeeriumist teatati ERR-ile, et vaatamata mõne apteegiketi eriolukorra viitele, pole siiski plaani apteegireformi jõustumist edasi lükata - 1. aprill on jätkuvalt jõus.

"Apteegireformi lõpuni on jäänud nädal. Ravimiamet ja ministeerium tegutsevad teadmisel, et üleminekuaeg lõpeb 1. aprillil. Teeme kõik endast oleneva, et lõplik üleminek toimuks võimalikult sujuvalt," kommenteeris sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna nõunik Katri Eespere.

13 apteeki sulgeb uksed

25. märtsi seisuga on taotluse apteegi kinnipanemiseks esitanud 13 apteeki, neist neli Tartus, kus on ilmselt üks suuremaid hulki apteeke elaniku kohta.

Mitmed tegevuse lõpetavad apteegid on seni frantsiisi alusel tegutsenud proviisorapteegid, muist Südamapteegid.

Uksed panevad kinni Tallinnas Nõmme tervisekeskuse haruapteek (Jaama 11), Tartus Raatuse apteek (Raatuse 20), Kesklinna Südameapteek (Küüni 7), Ringtee Südameapteek (Ringtee 60a) ja Ringtee Selveri Südameapteegi haruapteek (Puusepa 3) Pärnus Ülejõe apteegi haruapteek (Sadama 15) ja Linnaapteegi haruapteek (Karja 4), Narvas Kreenholmi apteegi haruapteek (Vertervalli 15), Kohtla-Järvel Iidla kaubanduskeskuse Südameapteegi haruapteek (Tervise 2) ja Oru linnaosa proviisoriapteek, Viljandis Vana apteek (Tallinna 2), Põlvas tervisekeskuse Südameapteegi haruapteek (Kesk 10), Tapal Südameapteek (Valgejõe pst 14/2).

Haruapteekide pidamine on jõustuva seaduse järgi keelatud, küll oli apteegiomanikel võimalik haruapteegid koos lubatud omandivormiga vajalike muutuste järel põhiapteekideks ümber vormistada.

Ainsa piirkonnana, kuhu apteeki ei jäägi tegutsema, jäi lahendamata Kohtla-Järve Oru linnaosa, milles tegutsenud apteek sulgeb samuti uksed, sest ruumid ei vastanud seaduses kehtestatud nõuetele, ehkki tegemist on proviisoriapteegiga.

"Kui veel mõni kuu tagasi vaatasime vastu numbritele, kus apteegireformi eel oli üle 300 mittevastava apteegi ja 35 kriitilist piirkonda, siis tänaseks on asjaolud oluliselt paremad. Meil on veel nädal aega, seega oleme valmis ja ootame jätkuvalt teavet igasuguste muutuste kohta, mida praegused ja uued ettevõtjad on tegemas või juba teevad," kommenteeris ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp.

Suurimad muutused linnades

Suurimad muutused apteekide sulgemisel ootavad praeguse seisuga suuremaid linnu, kus apteekide kontsentratsioon on seni samuti suurem olnud. Samas võib nädalaga ka siin veel pilt tugevalt muutuda, sest taotlusi antakse sisse iga päev, kinnitas ravimiamet.

Möödunud aasta oktoobrikuu seisuga tegutses Tartus 44 apteeki, neist 32 põhi- ja 12 haruapteeki. Praeguse seisuga on Tartusse jäämas 30 apteeki.

Kui oktoobris oli Narvas veel 18 apteeki, neist kümme põhi- ja ja kaheksa haruapteeki, siis aprillist on seniste taotluste järgi jäämas tööle kümme apteeki.

Pärnus oli pool aastat tagasi 19 apteeki, neist 16 põhi- ja kolm haruapteeki. Aprillist jääb praeguse seisuga suvepealinna tegutsema 11 apteeki.

Viljandis oli oktoobrikuu seisuga 20 apteeki, neist 13 põhi- ja seitse haruapteeki. Aprillist jääb neist tänase seisuga kindlalt alles neli.