Soome plaanib oluliselt karmistada liikumispiiranguid

Soome peaminister Sanna Marin teatas teisipäeval pärast kohtumist parlamendierakondade juhtidega, et valitsus kavatseb juba kolmapäeval tuua parlamenti erakorralise olukorra laiendamise paketi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me sulgeme restoranid, baarid ning vastavad kohad, kus on sotsiaalseid kontakte. Teine osa meetmetest on Uusimaa maakonna isoleerimine muust riigist. Selleks on meil nii mõjuvad põhjused kui ka selge vajadus," rääkis Marin.

Uusimaa maakond hõlmab Soome pealinna Helsingit ning selles elab kokku 1,7 miljonit inimest. Tegemist on ka Soome kõige tihedamini asustatud piirkonnaga ning ka koroonaviiruse juhtumeid on seal tuvastatud rohkem kui mujal riigis.

Samas on Soome ajakirjanduses viimase nädala jooksul rohkem kui korra osutatud sellele, et kuigi enamus Soome elanikest järgib koroonaviiruse puhangu tõttu kehtestatud liikumis- ja kogunemispiiranguid hästi, on paljud siiski endiselt jätkanud baarides pidutsemist, sõitnud pealinnast suvilapiirkondadesse või suisa Põhja-Soome suusatama.

Millal täpselt restoranid, baarid ja kohvikud suletakse ning Uusimaa maakond ülejäänud Soomest isoleeritakse, pole veel teada. Kuid kui Soome parlament vajaliku seadustepaketi kolmapäeval vastu võtab, võib see jõustuda lähipäevil.