Väikelinnade toitlustusfirmad otsivad võimalusi klientide tagasi meelitamiseks

Mõni aeg enne koroonakriisi otsustas Amblas tegutsev söögituba Kirsimari tegevust laiendada. Ühe võimalusena nähti sooja toidu kojuviimist väikese lisatasu eest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Alguses oli kojutellimine populaarne, aga kui kriis välja kuulutati, see langes ära," ütles Kirsimari söögitoa omanik Meelis Kirsi. Tema sõnul pelgavad inimesed isegi telefoni teel kojutellimist.

Ka Kirsimari söögitoa külastatavus on koroonakriisi tõttu kokku kuivanud. "Muidu, tavaolukorras käis umbes 100 inimest, aga nüüd 10-15, vahel rohkem, vahel vähem. Sünnipäevalaudasid tegime palju, aga need tühistati kõik ära seoses kriisiolukorraga," ütles Kirsi.

Tema sõnul tegutseb söögituba juba miinusega. "Õnneks tulid pangad meile vastu ja saime maksepuhkust. Ma arvan, et kaks kuud, kui riigi abi ei ole, siis on ka kõik," lisas ta.

Ajaloolises Türi raudteejaama hoones tegutseval Vaksali kohvikul on kriisi ajal kundede arv vähenenud poole võrra, sest inimesed kardavad praegu kodust välja tulla. Eelmisel nädalal hakati soovijaile toitu koju viima.

"Ühe 90-aastase inimese tütar andis meile teada, et selles majas sellel tänaval elab ta 95-aastane sugulane ja ta tahaks, et me viiksime talle iga päev toidu koju," tõi Vaksali kohviku omanik Gerly Tarius näite.

Ja kui vanainimene palub toidukulleril oma sõbrannadele sünnipäevakaardid edasi toimetada, siis ka see palve täidetakse rõõmuga. "Et te toimetaks need postkasti sellepärast, et üks läheb Hiiumaale ja teine läheb Võhmasse," palus 94-aastane türilane Margot.