Tallinn paneb bussid hoopis tihemini käima

Linnavolikogu Isamaa fraktsioon tegi linnavalitsusele ettepaneku Tallinna ühistranspordi väljumisi ajutiselt vähendada, sest nõudlus teenuse järele on seoses koroonaviiruse levikuga oluliselt vähenenud.

Kõlvarti sõnul pole väljumiste vähendamine, vaatamata sellele, et sõitjate arv on vähenenud 70 protsenti, mõeldav, sest sellega suureneks nakkusoht.

"Näeme, et inimesi palju ei ole. Aga – see on ju antud olukorras positiivne. Me ei hakka kunstlikult looma olukorda, kus inimesed peavad end bussidesse toppima nagu Ukrainas," lausus Kõlvart.

Linnapea sõnul suurendatakse hoopis busside-trammide-trollide väljumiste arvu nädalavahetustel, ühistransport hakkab siis sõitma tööpäevase graafiku järgi.

Kõlvarti sõnul kaalutakse väljumiste arvu vähendamist alles siis, kui vabariigi valitsus kehtestab üldise liikumispiirangu.

"Kuid isegi siis peab ühistransport jätkuvalt töötama, aga graafikud ja liinid peab üle vaatama," märkis Kõlvart.

Kõlvarti sõnul peab avalik sektor kriisiolukorras andma stabiilsuse signaale ja ühistransport on selleks hea vahend – vaatamata sellele, mis toimub, tuleb buss ja tuleb õigeaegselt ja kõik saavad sinna, kuhu vaja sõita, õigeaegselt.

Kõlvarti sõnul on linnavalitsusel ühistranspordi toimimise jaoks valmis ka varuvariant juhuks, kui valitsus otsustab liikumispiiranguid karmistada.