Isamaa esitab kava saadikute palgatõusu ärahoidmiseks

"Me just täna tutvustasime riigikogu vanematekogus meie erakonna algatust, et kaaluda sellist võimalust," rääkis riigikogu aseesimees, Isamaa erakonna juht Helir-Valdor Seeder kolmapäeval.

Ta märkis, et eelmise kriisi ajal ei olnud see seadusandlikult võimalik, kuna põhiseadus sätestab, et riigikogu ei saa samale koosseisule palka muuta. "Eelmine kord, kui mindi palka vähendama, siis president ei kuulutanud seda välja ja riigikohus jäi seisukohale, et parlament ei saa samal koosseisul palka vähendada," tõdes Seeder, viidates eelmisele majanduskriisile.

"Me tahaksime praegu anda menetlusse eelnõu, mis seda olukorda muudaks - et parlament saaks ka eriolukorras iseeendale palka muuta ehk siis ka vähendada. Mina ei julge täna öelda, kas see algatus osutub põhiseadusega kooskõlas olevaks või mitte. Aga vähemalt algatus ja ettepanek on tehtud ja ma loodan, et teised fraktsioonid tulevad sellega kaasa," rääkis Seeder ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast" usutluses Indrek Kiislerile.

"Eelnõu annab parlamendile selle võimaluse ja siis me saaksime tulla koefitsientide juurde ja teha seda kasvõi tagasiulatuvalt, kui vajadus ja kokkulepe on. Aga kõigepealt on vaja selgeks vaielda see, kas meil see õigus tekib," rääkis ta.

Isamaa peaks oma eelnõu riigikogu menetlusse esitama veel kolmapäeval. Tegemist oleks kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmisega ja parlamendisaadikuid puudutavate koefitsientide muutmisega. Kõrgemate riigiametnike ametipalkasid muudetakse vastavalt seadusele iga aasta 1. aprillil lähtuvalt elukalliduse tõusust.