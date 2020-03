Kell 21.35 "Esimeses stuudios" Martin Helme

Teadlaste raporti järgi võib intensiivravi vajavate patsientide arv lähinädalatel oluliselt kasvada.

Kas valitsuse kehtestatud karmimad piirangud aitavad viiruse leviku kontrolli alla saada? Kas 200 miljonit eurot lisaraha tervishoiule on piisav summa? Kui kaugele on jõutud kriisimeetmetele katteallikate leidmisega? Stuudios on rahandusminister Martin Helme. Saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.35. Saade läheb eriolukorra tõttu eetrisse neljal päeval nädalas, esmaspäevast neljapäevani.