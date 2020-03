Hommikul on pilvi vähe ja ilm kuiv. Edelatuult on 5-10, puhanguid 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni 4 kraadi.

Päev on päikeseline. Puhub edelatuul 5 kuni 9, puhanguti 12, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul rahuneb. Õhutemperatuur on 7 kuni 12, edelatuulele avatud rannikul kuni 4 kraadi.