Teetööd sulgesid Setumaal lammastele karjamaa

Maanteeamet teeb igal aastal sadu kilomeetreid teetöid, mis mõjutab tuhandeid maaomanikke. Harvad ei ole juhud, kui teetööde ajal on juurdepääsud läbi lõigatud ning maaomanikud ei pääse enam oma kinnistutele. Just nii on juhtunud Setumaal Saatses, kus talunik ei pääse oma lambakarjaga enam karjamaale.

Viktor Jänes peab Tammelobi talus lisaks kanadele ja päikse käes peesitavale kassile ka 100-pealist lambakarja. Lammaste karjamaa asub nagu Viktori talugi Saatses, otse riigimaantee ääres. Tegemist on kuulsa Saatse-Värska teega, mille kehv olukord on olnud aastaid kohalike mureallikaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peale Eesti-Vene riigi vahelise kokkuleppe saavutamist tee kordategemise osas on maanteeamet asunud lõpuks kehvas seisukorras teed kõvakatte alla viima. Nüüd on aga ilmnenud uus mure.



"Probleem on tekkinud tollega, et teetööde käigus on kraav tõmmatud ette ja mul on lammaste ülekäigu koht tõmmatud siit läbi. Aga mul on teisel pool 15 hektarit karjamaad," kurtis Viktor Jänes.

Viktori Jänese sõnul ei saaks ta oma 100-pealist lambakarja karjamaale ajada ka ringiga, sealt kus ülekäigurada on olemas.

"Too ei ole võimalik, seal on teise talumehe viljapõld. See lihtsalt ei ole võimalik, et ma sealt kuskilt saaksin ajada," rääkis Jänes.

Kuigi maanteeamet saadab asjasse puutuvatele maaomanikele kirja kas läbi eesti.ee või tähitult postkasti võib juhtuda, et kiri, kus maaomanik saaks esitada omapoolsed soovid, saajani ikkagi ei jõua.

Maanteeameti projekteerimise talituse projektijuht Tiit Vunk selgitas. "Võib juhtuda nii, et eesti.ee portaalis on märgitud e-posti aadress, aga see e-posti aadress on vana aadress, mis ei ole enam kasutusel ja mis enam ei toimi ning seetõttu meile tuleb küll info, et kiri läks kohale, aga tegelikult maaomanik seda kätte ei saanud," ütles Vunk.

See tähendab, et Viktoriga samasuguses olukorras maaomanike on üle Eesti. Maanteeametist rõhutatakse, et maaomanik ei tohi ilma maanteeameti loata ise juurdepääsu teed ega silda oma kinnistule rajada. Nende soovitus on sellisesse olukorda sattunud maaomanikel ametiga ühendust võtta.

"Kui tõesti on juhtunud nii, et me oleme teinud midagi, mis ei arvesta kõigi vajadustega ja see on põhjendatud, siis me oleme valmis ka mingisuguseid kohti ümber tegema tagant järgi," märkis Vunk.