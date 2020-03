New Yorgi kuberner: sotsiaalne distantseerumine näib toimivat

Sotsiaalne distantseerumine on New Yorgis hakanud praeguste prognooside järgi koroonaviiruse levikut aeglustama, ütles kolmapäeval kuberner Andrew Cuomo.

New Yorgi ametlike nakkusjuhtumite haripunkt saavutatakse umbes kolme nädala pärast, kuid praeguse ennustuse järgi kahekordistub uute haiglaravi vajavate juhtumite arv iga 4,7 päeva järel kui pühapäeval oli see näitaja kaks juhtumit iga kahe päeva järel, ütles Cuomo.

Kuberner andis korralduse sulgeda osariigi kõik mittehädavajalikud ärid pühapäeval.

Osariigi puhangu alguspunktis Westchesteri maakonnas on juhtumite arv aeglustunud järsult pärast piiramismeetmete rakendamist kaks nädalat, rõhutas ta.

Kokku on osariigis kinnitust saanud 30 811 juhtumit, sõnas kuberner. Ligi 18 000 juhtumit on sealjuures kinnitatud New York Citys. John Hopkinsi Ülikooli andmeil on linnas surmaga lõppenud COVID-19 juhtumeid olnud 192.

Cuomo ütles, et osariigi arstidel jätkub varustust enam kui kaheks nädalaks.

"Praegusel hetkel ja lähitulevikus on meil vahendid olemas. Meil pole piisavalt vahendeid praegusest hetkest kolmeks nädalaks, neljaks nädalaks, viieks nädalaks. Kuid me tegeleme veel kauplemisega."

Cuomo sõnul on New Yorgil tarvis 21 päeva järel, kui peaks saabuma nakkusjuhtumite haripunkt, 30 000 hingamisaparaati.