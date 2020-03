Perekond: endine FBI agent suri vangistuses Iraanis

"Me saime hiljuti USA ametnikelt informatsiooni, mis viis neid ja meid järelduseni, et meie suurepärane abikaasa ja isa suri Iraani käes vangis," teatas Levinsoni perekond avalduses.

Pole selge, mis asjaoludel ta suri, kuid see leidis aset enne koroonaviiruse pandeemiat, mis on Iraani tabanud iseäranis rängalt.

Levinson on vaid üks mitmest ameeriklasest, kes on Iraanis kadunuks jäänud. Tema perekond lootis, et 2007. aastal kadunud Levinson on veel elus, kirjutas AFP.

Seitsme lapse isa kadus Kishi saarel, kus on leebemad viisatingimused kui mujal Iraanis. USA väljaanne The Washington Post teatas 2013. aastal, et Levinson töötas USA Luure Keskagentuuri (CIA) heaks.

Levinsoni perekond süüdistas Iraani režiimi valetamises ning rõhutas, et mehe surnukeha asukoht on teadmata.

"Need, kes vastutavad selle eest, mis Bob Levinsoniga juhtus, sealjuures need, kes USA valitsuses teda aastaid hülgasid, seisavad kunagi silmitsi õigusemõistmisega," ütles perekond.