Türgi teatas esimesest nakatumisjuhtumist natuke rohkem kui kaks nädalat tagasi olles seda tehes üks viimastest suurematest riikidest, vahendas Reuters.

Pärast seda on aga registreeritud nakatumisjuhtumite arv kerkinud 3629-ni, mis on paljude teiste riikidega võrreldes kiire kasv. Praeguseks ei suuda Türgi enam täita algset eesmärki teha päevas umbes 10 000 koroonaviiruse testi. Surmajuhtumeid on praeguseks registreeritud 75.

Reutersiga rääkinud meditsiinieksperdid kutsuvad Türgi võime üles kehtestama karmimaid liikumispiiranguid. Samuti nendivad nad, et see oli äärmiselt riskantne samm eksportida 500 000 testimiskomplekti USA-sse ning siis hiljem olla sunnitud tellima endale Hiinast juurde miljon testimiskomplekti.

"Meie testimiste arv on madal. Me ei olnud kindlasti end ette valmistanud. Riikidel, kellel on hea valmisolek, on ka kõrge testimiste arv," kommenteeris Türgi meedikute liidu esimees Sinan Adiyaman.

Adiyaman juhtis tähelepanu sellele, et Türgis viivitati näiteks spordivõistluste peatamisega ning ei kehtestatud karantiini välismaalt naasvatele tuhandetele inimestele.

"Pärast epideemia algust naasis välismaalt umbes 200 000 inimest ning neile tehti vaid lihtne palavikutest ning lasti türgi peale kontrollimatult laiali. Pandeemiaga nii ei võitle," leidis ta.

Türgi valitsus on omakorda rõhutanud, et epideemia leviku tõkestamiseks on astutud õigeaegseid samme.