Tartu Ülikooli kliinikumi kriisikomisjoni juht Joel Starkopf rääkis Vikerraadio saates "Uudis+", kui valmis on suurhaigla selleks, kui intensiivravi vajavate koroonahaigete arv lähinädalatel kasvab. Mis puudutab neljapäeval avalikustatud halvimat prognoosi, et kui riigi rakendatud meetmed osutuvad vähetõhusaks ja aprilli lõpus on Eestis 960 intensiivravi vajavat haiget, vastab Starkopf otse: "See on meile üle jõu käiv."

Milliste sümptomitega ja millises seisundis koroonapatsiendid täna haiglasse jõuavad?

Sümptomid tekivad nädalaaegse haiguse kulgemise jooksul. Nädala kuni kümne päeva jooksul järjest süveneb patsiendi nõrkus. Tal on köha, kõrge palavik ning päevast-päeva need kaebused süvenevad. Ja lõpuks tekivad hingamisraskused. Ehk need on need põhjused, mis sunnivad inimesi haiglasse pöörduma.

Mis põhjusel tuleb osa koroonapatsiente viia kolmanda astme intensiivravile?

Ennekõike on see hingamispuudulikkus. Kopsupõletik areneb nii kaugele, et kopsud ei jõua enam piisaval määral hapnikku organismi viia. Ja siis on vaja haigeid panna narkoosi ja hingamisaparaadi alla.

Kuidas te iseloomustate neid patsiente, kes vajavad intensiivravi? On need ainult eakad inimesed?

Meil intensiivravil olnud patsientide hulgas on erinevas vanuses inimesi: on 50-60-aastaseid patsiente, on üks eakam üle 70-aastane patsient. Kuid ennatlik on vaid nelja-viie patsiendi pealt kaugeleulatuvaid järeldusi teha vanuselise ja soolise jaotuse osas. Aga esmane kogemus ütleb, et ei ole sugugi ainult üle 70- või 80-aastased patsiendid. Võivad olla ka mõnevõrra nooremad.

Kui koroonaviirusesse haigestunud patsient jõuab kolmanda astme intensiivravile, siis kui suur on tõenäosus, et ta paraneb kopsukahjustusest ja saab naasta oma endise elu juurde?

Paranemise prognoos sõltub paljudest faktoritest: patsiendi vanusest, tema kaasnevatest haigustest, tema seisundi raskusest intensiivravile võtmisel. Muu maailma andmed ütlevad, et intensiivis olevate koroonahaigete suremus on kuskil 20-40 protsendi vahemikus. Need on päris kõrged numbrid. Kõrgemad, kui meie tavapärane intensiivravi keskmine. Aga nende keskmiste numbritega opereerimine on keeruline. Loomulikult me ravime iga haiget kõige parimal viisil ning nagu sellele konkreetsele haigele vajalik ja näidustatud on. Iga haige jaoks on tema konkreetne prognoos erinev.

Koroonaviirusele teaduslikult tõendatud ravi ja vaktsiini veel pole, mistõttu on mujal maailmas hakatud arstide poolt manustama haigetele mõne muu haiguse raviks kasutatud medikamente. Kas ja millal langetada otsus, et ka Eestis võiks haiglaravil olevatel koroonapatsientidel mõnda sellist ravimit proovida?

See on täiesti mõistetav aktiviteet, mis maailmas toimub. Kuivõrd tõesti ühtegi efektiivset ravi täna koroonaviiruse vastu ei ole kirjeldatud ja ei ole ka ametlikes ravisoovitustes, siis käib palavikuline otsimine erinevate raviviiside osas. Me jälgime teaduskirjandust tähelepanelikult ja püüame olla oma raviotsustes teaduspõhise meditsiini eesliinil. Igaks juhuks me ühtegi ravimit proovima ei hakka.

Küll aga on meil läbi arutatud võimalused erinevate ravimite kasutamiseks kliiniliste uuringute monitoorimise käigus. Vaatame üksipulgi läbi tõenduspõhise kirjanduse ja teeme endale vastavad juhised, millistel haigetel me seda saame kasutada ja millistel mitte ning kuidas me neid ravitulemeid dokumenteerime.

Räägitakse ju ka koroonaviirust juba läbipõdenud haigete vereplasma kasutamisest ehk neil tekkinud antikehade piltlikult öeldes üle kandmisest vasthaigestunud haigele. Ka selle kohta on väga palju infot praegu kirjanduses liikumas. Me hoiame nii-öelda kogu aeg kätt pulsil ja viime ennast kurssi värskemate uudistega.

Tartu Ülikooli, KBFI, IQVIA ja Eesti haigekassa memos prognoositakse, et kui riigi poolt ette võetud meetmed osutuvad tõhusaks, vajab intensiivravi kolme nädala pärast umbes 230 inimest. Kui meetmed osutuvad mõõdukalt tõhusaks, siis 540 inimest. Ja kui meetmed osutuvad vähetõhusaks, siis vajab 960 inimest intensiivravi. Kuidas te sellesse prognoosi suhtute?

Matemaatika on kõige täpsem teadus, mis meil on ja nendesse prognoosidesse suhtun ma väga tõsiselt. Neid tuleb aga osata ka lugeda ja mõista nende limitatsioonidega, mida matemaatikud ja statistikud ise ausalt nimetavad nendes dokumentides. Me räägime usaldusvahemike piiridest. Ehk me räägime haigete arvust 50 kuni 250, kui prognoosis on kirjas 150 haiget.

Mis puudutab stsenaariumi, kus riigi meetmed on vähetõhusad ja kus võib ennustada kuni 960 intensiivravi vajava haige teket aprilli lõpuks, siis ütlen otse: see on meile üle jõu käiv. Eesti tänane võimekus on 140 intensiivravi voodikohta, loomulikult me suudame ka oma võimekust operatiivselt tõsta. Aga see 960 (n-ö must stsenaarium - toim) on ligi kümme korda rohkem kui täna...

Aga mis siis saab, kui intensiivravi vajab rohkem inimesi, kui on selleks kohti? Mille alusel neid valikuid hakatakse siis langetama?

See on muidugi väga spekulatiivne küsimus ja te saate isegi aru, et mul ei ole selget ja ühest vastust võimalik praegu anda. Esiteks ma loomulikult väga loodan, et me sinna ei jõua. Teiseks, erinevaid raviotsuseid, mida me oma igapäevases meditsiinis teeme, need on teatud konsilaarse arutelu otsused. On teatud otsustamise tavad ja korrad, mis meil on olemas.

Mis teha siis, kui ravi piiramise otsuse põhjuseks on ressursside piiratus ehk et meil ei ole näiteks hingamisaparaate või intensiivravi voodikohta? Eks tuleb muidugi juhinduda üldistest eetilistest printsiipidest. Me oleme juba praegu neid teemasid läbi arutamas kahe suure haiglaga, kaasates ka eetikute nõu ja ekspertiisi. Aga ma veelkord rõhutan, et üks üldine juhend ei pruugi konkreetset situatsiooni alati lahendada. Seal on ikkagi juhupõhised otsused nende parimate võimaluste, teadmiste ja oskuste põhjal, mis arstidel on.

Rääkides konkreetselt Tartu Ülikooli kliinikumist, siis kui palju on teil kolmanda astme intensiivravikohtasid? Kui palju peate jätma neist kohtadest muude intensiivravi nõudvate seisundite, nagu infarkti, insuldi ja muu patsientidele? Ja kui palju koroonapatsientidele?

Tavapäraselt on 51-53 intensiivravi voodikohta täiskasvanud patsientidele. Nendest vooditest on tavaolukorras 75 protsenti hõivatud. Muidugi kõigub haigete pealevool, aga meil on tavaliselt umbes kümme voodikohta vabad, kuhu vajadusel inimesi võtta.

Koroonaviiruse tõttu oleme me planeerinud haiglasiseselt sellise logistika, et oleme valmis koheselt ehk suuremate ümberkorraldusteta vastu võtma 31 intensiivravi vajavat patsienti. Sealt edasi oleme võimelised suurendama esimeses etapis veel kuue-seitsme koha võrra ja teises etapis veel kuue-seitsme koha võrra intensiivravi kohtade arvu. Ehk kuskil 40-50 intensiivravi voodikohta suudame me kindlustada intensiivravi vajavatele koroonahaigetele. Ja sinna kõrvale jääks 20 voodikohta teistele intensiivravi vajavatele patsientidele.

Kas see on hingamisaparaatide ja personali hulk, mis seab piirangud rohkemate patsientide vastuvõtmiseks intensiivi?

Mõlemad võrdselt - nii hingamisaparaatide hulk kui ka personali olemasolu. Ühe haigla võimekust üleöö kümme korda tõsta ei ole väga lihtne. Aga eks tulevad kätte ajad, kus me peame töötama vähema hulga arstide ja vähema hulga õdedega rohkema hulga patsientide kohta.

Minister Tanel Kiige sõnul on Eesti haiglates praegu ligi 300 hingamisaparaati. Täiendavalt on EL-i hankega juurde tellitud 75, lisaks valitsuse otsusega 150 hingamisaparaati. Ehk aparaate tuleb juurde. Aga teine teema on intensiivraviarstide ja -õdede nappus. Kas ja kust on Tartu Ülikooli kliinikumis võimalik saada arste-õdesid intensiivraviks juurde? Kas arstitudengeid või pensionile jäänud arste saaks kaasata?

Ennekõike saab see tulla kliinikumi sees teistest lähedastelt erialadelt. Meditsiinitudengit või residenti selleks tööks ühe nädalaga valmis ei koolita. Aga erinevaid, nii-öelda üksikvariante ja lahendusi me loomulikult otsime. Pensionile jäänute puhul ma väga suurt kohorti ei näe, ehkki mõnel juhul saab neid loomulikult kutsuda.

Mis puudutab teiste erialade arste, siis võivad tulla kõne alla kirurgid, kardioloogid, sisearstid, kes on rohkem või vähem puutunud kokku intensiivraviga. Loomulikult anestesioloogid, kes juba on vaikimisi arvatud intensiivraviarstide hulka. Ja kuivõrd plaaniline kirurgia on edasi lükatud, siis ka anestesioloogia operatsioonitubadest vabaneb inimesi ja nad tulevad edaspidi appi intensiivravi osakondadesse.