Maanteeameti peadirektor Priit Sauk ütles, et ka kiirkorras neljarajaliste põhimaanteede väljaehitamine võtab mitu aastat. Kriisiolukorras on aga hoopiski kerkinud kahtlused töövõtjate lepingute täitmise võimekusest.

"Suurte projektide puhul, nagu on neljarajaliste teede ehitamine, tuleb arvesse võtta, et neid ei saa käima lükata päevade või kuudega. Neljarajaliste teede kiirendatud korras ettevalmistamine on käivitatud juba aasta algusest, ent ettevalmistus ja projekteerimine võtab oma aja ehk selleks kulub kindlasti mitu aastat," ütles Sauk.

Sauk rääkis, et 2020. aasta teehoiukava objektide hulk ja rahaline maht on analoogne eelmise aastaga, mis oli ajaloo rekordaasta.

"Arvestades tänast eriolukorda on meil pigem mure, kas töövõtjad suudavad juba sõlmitud lepinguid kokkulepitud ajaraamis täita. Oleme pidevas suhtluses Asfaldiliiduga ning praegu töövõtjad kinnitavad, et probleeme otseselt veel pole. Nähakse küll riskide suurenemist, mis puudutavad teatud materjalide või eritoodete kättesaadavust piiri tagant," lausus Sauk.

"Lisamahtude osas oleme oma ettepanekud teinud vabariigi valitsusele, kuid need puudutavad pigem eesolevaid aastaid, mitte praegust," lisas Sauk.

Uues riigiteede teehoiukavas nähakse ette, et Tallinna-Tartu ja Tallinna-Pärnu maantee ehitatakse järgmise kümne aastaga neljarajaliseks. Tallinna-Narva maanteed hakatakse neljarajaliseks ehitama peale 2030. aastat.