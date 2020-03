"Näiteks lõpetasime enda algatusel sõjaliste õppuste korraldamise Venemaa piiride vahetuses läheduses lääneriikidega," ütles kindralpolkovnik Fomin intervjuus ajalehele Izvestija. "Meie lahingulennukid lendavad Baltikumi kohal sisselülitatud transponderitega (lennuki tuvastamist võimaldavate seadmetega - toim). Me ilmutame piiritut avatust sõjaliste ürituste läbiviimisel."

Eesti kaitseväe peastaap kindral Fomini lubatud vaikuseperioodi ei kinnita.

"Vaadates ainuüksi sellel nädalal Venemaa lende, ei ole positiivseid muudatusi olnud," tunnistas Eesti õhuväe ülem kolonel Rauno Sirk. "Nädala jooksul tehti [NATO hävitajatega] neli tuvastuslendu, kuna [Venemaa] lennukite transponder polnud sisse lülitatud."

Kapten Aivo Vahemets kaitseväe peastaabi pressijaoskonnast lisas, et Vene Föderatsioon on ise teada andnud, et 25.-28. märtsini viiakse läbi sõjaliste juhtorganite kontroll Lääne- ja Kesksõjaväeringkondades.

"Samuti toimub [Venemaa] õhu- ja kosmosejõudude, strateegiliste raketivägede, pioneeriüksuste ja keskalluvusega meditsiiniüksuste kontroll. Õppuse – esitatud info kohaselt osaleb sellel üle 80 000 sõjaväelase – eesmärgina toodi välja vajadus treenida ja harjutada juhte ning üksusi tulemaks toime epideemiaga," ütles Vahemets.

Venemaa asekaitseminister Aleksandr Fomin rääkis Izvestijale ka sellest, et Moskva jaoks kruvib Vene-NATO kokkupuutejoonel pinget alliansi idasuunaline laienemine, selle sõjalise taristu kasvatamine ja uute lahingusüsteemide paigutamine Vene piiride lähedale, nn sõjalise Schengeni loomine Euroopas.

Eesti kaitseminister Jüri Luik ütles paar päeva tagasi ERR-ile, et "vaatamata koroonaviirusele ei ole meie geopoliitiline asend Venemaa kõrval kuidagi muutunud ja ohud, mis puudutavad sõjalisi kriise, on endiselt sama kanged".