Skandinaavias ja Soomes sajab mitmel pool lund ja lörtsi, Baltimaades on ilm kuni õhtuni sajuta ja siis võib kohati vihma tulla. Pühapäeva öösel sajab meil Soomest Venemaale liikuva madalrõhulohu mõjul mitmel pool nii vihma, lörtsi kui lund. Päeval tugevneb uus külmema õhuga kõrgrõhuala ning selle serva mööda liikuvaist pilvedest võib kohati nõrka lund sadada. Õhtul taevas selgineb.

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja kohati võib tekkida udu. Lõunakaare tuul on nõrk, 1-7 m/s ja õhutemperatuur on -1 kuni 2 kraadi.

Hommik tuleb kergelt pilvine, aga sadu oodata ei ole. Puhub edelatuul 1-7 m/s ja sooja võib oodata 2-4 kraadi.

Päev on hommikule sarnane, aga õhtul pilvisus tiheneb ja kohati sajab vihma. Puhub edelatuul 3-9 m/s, pärastlõunal muudab tuul suunda ja läheb tugevamaks. Väljas on kevadiselt 8-12, rannikul kohati 4-7 kraadi sooja.

Edaspidi on suurepärane võimalus aega kodus veeta, sest väljas läheb pilviseks ja sajuseks. Tasub märkida, et sadu tuleb erinevates paikades alla kas lörtsi või kerge lumena. Ka temperatuurid langevad ehk öösiti on keskmiselt -6 kuni 0 ning päeval 1 kuni 3 kraadi.

Laupäeval on veel kevadine, aga siis tasub paremad raamatud välja otsida, sest ilm ei soosi ka jalutamist.