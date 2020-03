Europol: kurjategijad näevad viiruskriisis värsket võimalust

Nii näiteks õnnestus kurjategijail Tšehhis korraldada küberrünnak suurhaiglale, kus teostatakse ulatuslikult COVID-19 teste, ning seetõttu oli haigla sunnitud tühistama kavandatud operatsioonid, märkis Europol värskes raportis.

Kuritegelikud ühendused, mis on teada-tuntud uute võimaluste ära kasutamise poolest, on leidnud uusi viise, kuidas viirusohu hirmuga inimesi tüssata. Nii nagu viirus, ei tunne ka kurjategijad piire, seisis ülevaates.

"Kurjategijad on kiirelt haaranud võimalustest kriisi ära kasutada, kohandades oma käitumismustreid või arendades välja uusi kuritegevuse viise" ütles Europoli tegevjuht Catherine de Bolle avalduses. Tema sõnul tähendab kuritegelike ühenduste võimekus sellist kriisi ära kasutada, et me peame olema pidevalt valvsad ning ette valmistunud.

Europol toob välja neli peamist ebaseadusliku tegevuse suunda, milleks on küberkuriteod, kelmused, võltsitud ja ebakvaliteetsed tooted ning organiseeritud kinnisvara-alased kuriteod. Kurjategijad toodavad ning müüvad defitsiitseid artikleid nagu kirurgilised maskid või ravimid, esinevad tervishoiutöötajatena, et pääseda sisse inimeste kodudesse ja ettevõtetesse ning tungivad sisse kullakaaluga andmebaasidesse, kui enamik Euroopa kodanikke teeb tööd kodukontorist.

Mõistagi pole koroonaviirusega seotud kuritegevuse kasv seotud vaid Euroopaga. Erioperatsiooni käigus, mis viidi läbi 3.-10. märtsini 90 riigis ning mida juhtis rahvusvaheline politseiagentuur Interpol, avastati inimesi, kes kiire rikastumise eesmärgil müüsid võltsitud kirurgilisi maske ning libaravimeid.

Interpoli kohaselt tõkestati reidiga 37 kuritegeliku ühenduse tegevust ning konfiskeeriti 34 000 ebakvaliteetset maski ning enam kui 14 miljoni dollari ulatuses potentsiaalselt ohtlikke ravimeid.

Koroonaspreid ja koroonapakikesed ning erinevad ravimid on vaid jäämäe veepealne osa selles värskes võltsimisalases trendis, märkis Interpol.

Haigus COVID-19, mida uus viirus põhjustab, tekitab enamikele inimestest leebeid või mõõdukaid sümptomeid kaheks-kolmeks nädalaks. Ent halvemal juhul tekivad tõsisemad nähud, tüsistused või surm, eriti eakamatele inimestele või neile, kel on muud tõsised tervisehädad.

Samuti luusivad kurjategijad eramute lähistel, kui sajad miljonid inimesed üle Euroopa on valitsuste kehtestatud rangete piirangute tõttu oma kodudes. Pisivarguste eesmärgiga kelmuskavasid on palju erinevaid, ent sageli esinevad kurikaelad tervishoiutöötajatena, kes näiteks teostavad niinimetatud koroonateste, pakuvad hügieenitooteid või infomaterjale, märkis Europol.

Ühes Euroopa riigis helistati inimesele ja öeldi, et tema lähisugulane on viirusega viidud haiglasse, seejärel tuli mitu kaitseriietuses inimest tema juurde öösel, esinedes arstidena, ning kes ka reaalselt ohvrilt niiöelda proove võtsid.

Euroopa ametnikud on manitsenud avalikkust erakordsele valvsusele ning hoiatanud võimalike petturite eest neil erakordsetel aegadel, mil inimesed on tavapärasest veelgi haavatavamad.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles hiljuti, et kurjategijad kasutavad karantiini ajal inimeste kodust internetis töötamist või ka veebis vabal ajal senisest suuremat ringivaatamist ära seoses murega koroonaviiruse pärast.