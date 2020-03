Salvest: nõudlus konservtoodete järgi on nüüd järele andnud

Salvesti tegevjuhi Triin Kõrgmaa sõnul suurenes nõudlus mitmekordselt. Kuna inimeste varud ei olnud suured, tekkis valeillusioon nagu toit saaks otsa ja eriolukorra välja kuulutamine jäi palgapäevade lähedale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõrgmaa ütles, et nüüd tegeleb purgitoitude tootja oma laovarude taastamisega. Kõige kriitilisemaks tooteks on kurk, mis valmib alles suve teises pooles.

"Tegelikkuses on see müügi kasv jäänud tavapärasele märtsitasemele nüüd. Jaekaubanduses on selle nädala jooksul tegeletud laovarude taastamisega. Nõudlus hakkab vähenema üheltpoolt sellepärast, et inimestel on varud olemas, teiseltpoolt kindlasti ka sellepärast, et me räägime kuu lõpust," ütöes Kõrgmaa.