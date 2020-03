Suurbrittannia alustas laialdast tervishoiutöötajate testimist

Testimist alustatakse intensiivravi osakondades töötavatest tervishoiutöötajatest, kellel juba esineb mõni sümptomitest, vahendas "Aktuaalne Kaamera".

Eriolukorras on vabatahtlikku abi pakkunud enam kui 700 000 inimest, kelle abi kasutatakse ravimite kohaletoimetamiseks ja riskirühmas olevate inimeste igapäevaseks abistamiseks. Säärane vabatahtlik süsteem on kasutusel seni ainult Inglismaal, kuid vajadust selle järgi on ka teistes riigimaades.

Suurbritannias oli reedese seisuga 14 579 positiivse diagnoosiga inimest, surmajuhtumeid oli 759.