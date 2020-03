Politsei määras nädalavahetusel Tartus eriolukorra korraldusi eiranud kahele mehele sajaeurose trahvi ning kolmas veel ootab karistusotsust. Seni on need ainsad piirangute rikkumiste eest määratud rahalised karistused Eestis, neile lisandub paarkümmend ettekirjutust.

"Olgugi, et enamik inimesi on neil nädalatel järginud juhiseid ja püsinud kodus, on paraku ka erandeid, kes ei hooli enda ega teie tervisest," teatas Lõuna prefektuur sotsiaalmeedias.

"Nii andsime eile öösel Tartus kogunenud mehehakatistele teada, et kõiksugused kogunemised on viiruspuhangu tõttu keelatud. Mõne aja pärast olid nad kambakesti taas tagasi, öeldes politseinikele kergemeelselt, et vaja üheskoos vaba aega veeta ja juttu ajada."

Et läbirääkimised ei andnud tulemust, määras politsei kahele mehele sajaeurose trahvi, et tuletada meelde kohustusi eriolukorras. "Kolmas, kes näitas üles erilist talenti, arvates, et on ainult tema ja maailm, määratakse karistus edasises menetluses," lisas prefektuur.

"Seni on need ainukesed eriolukorra piirangute rikkumise eest määratud rahalised karistused Eestis, loodetavasti ka viimased."

Tuhanded kõned karantiini kontrollimiseks

Kolmele eelnimetatud väärteomenetlusele on politsei teinud praeguseks paarkümmend ettekirjutust, kuna inimesed ei ole mõistnud, et nad peavad järgima vastavaid reegleid.

"Vikerhommikus" politseinike nädalavahetusest rääkinud politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna tõi välja, et osa inimesi on rikkunud politsei korraldusi, avastatud on ka karantiininõuete eiramist.

Pühapäevase seisuga oli politsei teinud üle 7500 kõne inimestele, et aru saada, kas nad viibivad kodus või mitte.

"Oleme täiendavalt teinud ka sadakond kodukülastust, et ise veenduda, kas inimesed on kodus või mitte. Me võtame üsna tõsiselt seda kontrolli, et inimesed järgiksid neid ettekirjutusi ja meetmeid, mis on täna paika pandud," rääkis Pärkna.

Kuigi kokkuvõttes võib politsei inimeste piiranguid mõitsva käitmusega rahule jääda, täheldavad nad siiski inimeste kogunemisi, millele tuleb reageerida ja inimesi laiali ajada, tõdes ka Pärkna.

PPA asejuht möönis eriolukorrast teadlikkuse erinevust eesti- ja venekeelse elanikkonna seas ning venekeelsete inimeste teavitamine on politseil praegu rohkem fookuses.

"Oleme ka ise väga selgelt oma töö taktikas pööranud hästi palju tähelepanu venekeelsele kogukonnale sotsiaalmeedia vahendusel nii palju kui võimalik, kasutades ära ühistuesimehi ja kõiki, kes kogukonnas on võimelised informatsiooni rohkem edasi viima. "

Valdavalt on politseil inimeste käitumisega probleeme suuremates keskustes, mis aga ei tähenda, et neid maapiirkondades poleks.

Politsei jõudis nädalvahetusel korda pidama ka rabasse. Pärkna rõhutas, et ka õues viibides tuleb järgida 2+2 põhimõtet ning just sellest kinnipidamist on politsei terviseradadel ja rabas jälginud.