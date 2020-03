Kalle Palling astub Harku vallavolikogu esimehe kohalt tagasi

"Olen otsustanud Harku valla volikogu esimehe kohalt tagasi astuda. See on minu isiklik otsus, mille põhjused on kaugemal, kui tänane päev, ulatudes kohati ebamõistlikult pikaks ja ebakonstruktiivseks kujunenud vaidlustesse Muraste kooli tuleviku, Tabasalu jalgpalliklubi rahastamise ja valla pikaajalise arenguvisiooni teemal," kirjutas Palling.

Ta avaldas veendumust, et tema tagasiastumine taastab vallas töörahu, võimaldab puhtalt lehelt arutelusid jätkata ja vajalikke otsuseid vastu võtta.

"Praeguses kriisis on meil vaja toimivat volikogu, mis otsiks valla elanike jaoks parimaid lahendusi, mitte ei raiskaks aega lõpututele erimeelsustele ja isiklikele solvangutele. Siin on peeglisse vaatamise koht meist mitmetel," kirjutas Palling.

"Vahel tuleb teha samm tagasi, et astuda siis jälle edasi. Täna on see päev, kus astun tagasi, kuid selleks, et töörahu taastada."

Harku vallavolikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esindaja teatas eelmise nädala reedel, et kavatsevad avaldada umbusaldust volikogu esimehele Kalle Pallingule, süüdistades teda viiruse levitamises.

Palling kirjutas eelmise nädala reedel oma Facebooki leheküljel, et perearst tunnistas ta juba mitu päeva tagasi täiesti terveks. "Sellele teadmisele tuginedes tegin otsuse osaleda volikogu koosolekul, mis küll algselt pidi toimuma digitaalselt, aga tehnika vedas meid alt," kirjutas Palling.

"Vaatamata sellele, et olin terveks tunnistatud ja tööle lubatud, kandsin ettevaatlusabinõuna maski, puhastasin sageli käsi ning hoidsin inimestega vajalikku distantsi," kirjutas Palling.