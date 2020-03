Kuressaare haiglas on tänahommikuse seisuga 27 koroonaviirusega patsienti.

Kuressaare haigla juhatuse liige ja ravijuht Edward Laane ütles intervjuus Brent Perele, et suure tõenäosusega avatakse haiglas homme kolmas koroonaosakond. Kui ka see täitub, on võimalus võtta kasutusele kaitseväe transporditav välihaigla või viia haiged mandrile.