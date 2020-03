Paljud allveelaevnikud pole koroonapandeemiast tõenäoliselt veel kuulnud

Koroonaviiruse pandeemia on maailma pea peale pööranud, kuid tõenäoliselt on allveelaenikud ühed viimased, kelleni teated kriisist jõudnud pole.

Allveelaevnikke säästetakse sageli halbadest uudistest, et vältida nende moraali langemist, ütlesid endised ja praegused ohvitseid, kes on teeninud Prantsuse tuumarelvadega varustatud allveelaevadel. Seega kui meeskonnad lahkusid sadamast enne pandeemiat, on nad selle ulatusest ilmselt teadmatuses, ütlesid nad.

"Nad ei tea seda," ütles eruadmiral Dominique Salles, kes juhtis aastatel 2003-2006 Prantsuse raketiallveelaevade eskaadrit. "Poisid peavad olema oma missioonile täielikult pühendunud."

Salles'i sõnul teavitatakse allveelaevnikke pandeemiast tõenäoliselt alles sadamasse tagasi suundudes, nende missiooni viimasel kahel päeval.

"Merel olijad ei pea selle kohta teadma," ütles Salles, kes juhtis ka Prantsuse raketiallveelaeva L'Inflexible. "Komandör on, ma arvan, toimuvast kahtlemata teadlik. Ma ei usu, et ta kõiki üksikasju teab."

Prantsuse merevägi ei avalda infot selle kohta, mida allveelaevade meeskondadele on või ei ole öeldud. Samuti ei avaldata seda, kas mõni Prantsuse neljast tuumarakette kandvast allveelaevast lahkus sadamast enne kui Prantsusmaa 17. märtsil eriolukorra kehtestas.

Prantsuse allveelaevamissioonid kestavad 60-70 päeva ja laevade pardal on umbes 110 inimest. Seega ei naaseks veebruari lõpus missioonile läinud meeskond enne aprilli lõppu. Sellisel juhul leiaks nad naastes end muutunud maailmast.

Märtsi alguses oli Prantsusmaal kinnitatud vaid 130 COVID-19 juhtumit ja kaks surma. Vähem kui kuuga on surmade arv tõusnud üle 2600 ja tuvastatud on üle 40 000 nakkusjuhu.

Salles'i sõnul on olukord raskeim meeskondadele, mis lahkuvad sadamast tulevatel nädalatel, sest nad jätavad endast pandeemia keskele maha lähedased.

Eruadmirali sõnul antakse neile tõenäoliselt regulaarselt uudiseid pandeemia kohta, kuid mitte selle kohta, kas see on nõudnud nende lähedaste elusid.