Lubi rääkis pressikonverentsil, et majanduses on olukord pingeline. Mis aga edasi saab, sõltub tervise valdkonnas toimuvast, sest enne liikumispiirangute leevendamist pole võimalik turu taastumist oodata.

"Õnneks ei ole veel kogu majandus seiskunud, mis puudutab osa tööstust ja teenindust. Proovime teha kõik, et töö saaks jätkuda ja mõju majandusele oleks väiksem," lausus Lubi.

Millal tulevad valitsuselt järgmised sammud, on asekantsleri sõnul vara öelda - see sõltub kriisi kulgemisest. Ideid turu stimuleerimiseks on palju, aga enne pole neil tähtsust, kui pole teada, millal piirangud kaovad.

Piirangute maha võtmine ei tulene aga majandus-, vaid terviseloogikast. Lubi sõnul vaadatakse, mida ütlevad terviseamet ja sotsiaalministeerium ja millised stsenaariumid on käigus ning vastavalt sellele valmistutakse ka seisakust väljumise strateegiat.

"Meie sõltume kõige rohkem sellest, milline on viiruse leviku stsenaarium. Hetkel meil kindlat teadmist ei ole, nagu ei ole ka tervisepoolel üle maailma. Tegutseme mingil määral ettearvamatuse tingimustes, samamoodi nagu ettevõtjadki," tõdes Lubi.

Tema sõnul üritavad ettevõtted maksimaalselt oma kulusid piirata. Lähipäevil saavad tööandjatele kättesaadavaks töötukassa meetmed, mis rakenduvad tagasiulatuvalt, ning möödunud reedel avanesid ka Kredexi esimesed kriisimeetmed.

"Oleme valmis, et järgmistel nädalatel peab Kredex vastama igale võimalikule turutõrkele, et ettevõtted saaksid kindlasti oma käibekapitalile ligipääsu. Püüame võimalikult reaalajas jälgida, kuidas meetmed on turu poolt vastu võetud," sõnas asekantsler.