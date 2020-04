1. aprill. Suur sula. Saksa avaldab "valge raamatu", kus näidatakse, et Ameerika saadikud Varssavis, Londonis ja Pariisis (Bullitt j.t.) on õhutanud inglast ja prantslast sõtta. Raamat on koostatud Poola salaarhiivi andmeil, mis poolakad jätsid Varssavi. Ka on Pilsudski soovitanud Edenile tema külaskäigu puhul Poola tegeleda rohkem oma asumaadega kui Poola asjadega. Inglismaa olevat juba 1938. a. kevadest valmistanud sõda ja töötanud vastu Bonnet' joonele, kes otsinud lepitust Saksamaaga.

Vab. Val. koosolek kl. 17–¾ 2. Venelased on nõus Kehtnat ja võib-olla ka Kuusikut tagasi andma. Ka loobuvad "вoeнные гopoдки" [sõjaväelinnakute] ehitamisest Lihulas ja Haapsalus. Paliveresse ja Kloogale tahavad ehitada ainult ajutisi barakke. Seda on saavutatud dr. Kaasiku otsese külaskäiguga Moskvasse.

Õiguskantsler kannab ette [Karl] Selteri asja. Pole leidnud tõestust, et Selter oleks olnud Vasalemma lubjavabriku või "Mobile" osanikuks või neid A/S. soodustanud. On mulje, et süüdistused sel alal on väljamõeldis. Balti Puuvilla aktsiate asjus on selginud, et üks inglane on pakkunud müüa 16.000 nim. vabriku aktsiat a 50 kr. Osta soovinud keegi Bang ja Tsitron [Citron].

Viimasele polnud inglane nõus müüma. Kuna Selterile olnud inglane tuntud ajast, mil S. oli puuvillavabriku juriskonsult, siis moodustunud Selteri ümber üks Eesti ringkond, kes tahtnud aktsiaid osta. Inglane annudki Selterile optsiooni viieks aastaks, s.o. kuni 1941. a. Aktsiad ise olnud vist Schveitsi pangas ja nende käsutajaks Selter.

Kuna ostu finantseerijaks pidanud saama Tsitron, siis lubatud ka temale 4000 aktsiat, nii et Selterile jäänud 12.000. Need aktsiad aga kunagi pole Selteri nimele üle läinud ega Selter pole nende eest sentigi maksnud. Küll on aga tume dividentide küsimus. Lepingus nagu sellele rõhku pole pandud, kes dividendid saab, kuna kuni 1936. a. ettevõte pole dividente maksnud.

Selter olevat aga divid. arvel teatavaid summe saanud 2500–3500 kr. aastas kulude katte[k]s, mis olnud seoses optsiooniga. Ülejäänud dividendid pidanud kantud saama Šveitsi panka, ja kui optsiooni alusel oleks teostunud ost, oleks need %% kantud ostuhinna katteks.

Õiguskantsler arvab, et moraali seisukohalt võiks S. ette heita, et tema ministrina astus vahekorda Tsitroniga, kes oli äriliste süütegude eest äsja karistatud mõneaastase vangistusega. Muidugi minu arvates võiks vahest siin muudki inkrimineerida, näit.: mamin peab oma käsutuses aktsiaid ja saab neist tulu, ilma et ta nende eest oleks maksnud. 1940. a. olevat Selter optsioonist loobunud ja see asi lõpetatud.

Praegu olevat need aktsiad juut Markelovitši (Markovitši?) käsutuses ja nendega on koosolekust osa võtnud Poska ja Kask, kuna Selteri ajal – Tanner. Seni arvati seltskonnas, et Selter aktsiad ostis ja igal oli küsimus, kust sai ta selle tohutu summa? See kahtlustus langeb nüüd ära.

Laidoner ütleb, et Riigivolikogus küsimuse ülestõstmisega taheti anda Selterile hoopi, et ta ei tuleks enam maminiks. Metslangi seljataga tuleb otsida vaimlisi aktsiooni finantseerijaid – võib-olla ka materiaalseid, kes tahtsid Selteri likvideerida. Vab. Val. ühineb õiguskantsleri kokkuvõttega.

Molotovi andmetel olid Vene kaotused Soome sõjas 48.000 surnut ja 153.000 haavatut.

2. aprillil. "Centumis" kl. 21–½ 2. Assor, Anderkopp, Matto (– 33 X 50).

4. aprillil. Mülleri pool külas. Kristelstein, Kurvitsad, Puusepad, Käärikud ja meie Tooniga. Bridge'i Puusepa, Kurvitsa ja Käärikuga (– 2 X 20).

Ajaloolane Küllo Arjakas: Kuna Eestil ei õnnestunud Nõukogude väejuhatuse venitamise tõttu sõlmida täpsustavat üldkonventsiooni NSV Liidu baaside määrangu ja piiritlemise kohta, alustati tööd mitmete üksiklepingute kallal. See töö edenes paremini ja 1940. aasta märtsiks sai valmis 12 üksiklepingut, mis sätestasid õiguslikult, poliitiliselt ja majanduslikult Nõukogude sõjaväebaaside staatuse, aga ühtegi lepingut ei kirjutatud alla.

Märtsi teisel poolel kohtus Moskvas Eesti Välisministeeriumi poliitilise osakonna direktor Nikolai Kaasik välisasjade rahvakomissari Molotoviga. Muu hulgas protesteeris Kaasik ka suureulatuslike kapitaalsete ehitiste rajamise vastu. Molotov lubas Eestile peatselt esitada kirjalikud selgitused ja üksikasjaliku info käimasolevate tööde kohta. Märtsi lõpuks polnud vastust antud ja ilmselt seda ei tulnudki.