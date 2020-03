Teadlane: Stalin võis pidada lisaks natsidele võitlust ka podagraga

Teadlased leidsid raamatult, mida Stalin 1942. aastal teadaolevalt luges, jälgi liitiumisooladest ning järeldavad sellest, et ta sai ravi podagra vastu, vahendas The Times.

Liitiumit on arstid kirjutanud podagra ja vaimsete häirete raviks alates 19. sajandist. Siiani ei olnud aga teada, et ka Stalin võis seda tarvitada.

Teadlased kasutasid atsetaatkilet ja leidsid selle abil liitiumiosakesi mitmelt leheküljelt Aleksei Tolstoi Ivan Julmast rääkivas teoses.

Atsetaatkilel on laetud osakesed, millega saab eemaldada kemikaale dokumentide pindadelt paberit kahjustamata. Kile abil leiti liitiumisoolasid viielt lehelt, millele Stalin oli märkmeid teinud, kuid neid osakesi ei leitud märkimata lehtedelt.

Iisraeli teadlane Gleb Zilberstein on varem kasutanud atsetaatkilet ja tuvastanud osakesi, mis viitavad sellele, et näiteks Anton Tšehhovi kantud särgil oli tuberkuloosile viitavaid jälgi, Mihhail Bulgakovi "Meistri ja Margarita" käsikirjal oli jälgi morfiinist. Stalini loetud raamatu lehtedelt leitud liitumisoolade kogus oli Zilbersteini sõnul samasugune selle kogusega, mis on leitud nende patsientide süljest ja higist, kellele on määratud liitiumiravi bipolaarse häire ja paranoia vastu.

Kõige selgemad tulemused tehtud testidest tulid raamatus olevalt tühjalt leheküljelt, millele Stalin oli kirjutanud märkmeid. Zilberstein usub, et Stalin kasutas liitumit kas oma vaimse seisundi parandamiseks või podagra raviks, kuigi tema raviajalugu ei näita, et talle oleks sellist ravi välja kirjutatud.

Liitiumit kasutati esimest korda 19. sajandi lõpus maania ja depressiooni raviks ning vahepeal selle kasutamine vähenes. Pärast Austraalia psühhiaatri John Cade uuringut 1949. aastal liitumi tarvitamine raviks hakkas jälle kasvama.

"Stalin kas luges seda raamatut pärast 1949. aastat uuesti või ta kasutas liitiumisoolasid podagra ravimiseks," sõnas Zilberstein. "Liitiumisoolasid kasutati podagra ravimiseks Nõukogude Liidus kogu 20. sajandi esimeses pooles," lisas ta.

Stalinist raamatu kirjutanud Simon Sebag Montefiore ütles, et see on usutav, et Stalinil oli podagra. "Päris kindlasti ei olnud tal depressiooni. Talle võidi anda liitiumit rahustamiseks. Tal oli sõja alguses väga ärev periood, kuid tal ei olnud bipolaarset häiret," ütles Montefiore.

Ta lisas, et Stalin muutus hiljem oma tervise suhtes paranoiliseks, mistõttu pidid arstid olema ettevaatlikud talle soovitatava ravi osas. "Ma ei tea, et tal oli podagra, kuid väga vabalt võis olla. Ta tundis tohutut huvi toidu vastu ja ta jõi palju," ütles Montefiore.

Londoni ülikooli Birkbecki kolledži ajalooprofessor Orlando Figes ütles, et isegi kui Stalini arstid kirjutasid talle depressiooni raviks liitiumit, ei oleks nad tõenäoliselt selle kohta kuskile märget jätnud. "Ma ei tea Stalini isiklikust arhiivist ühtegi meditsiinilist märget selle kohta, et ta kasutas liitiumisoolasid depressiooni või maaniliste hoogude raviks," ütles Figes.

"Samas võib teada-tuntud tõsiasi, et 19. sajandil kasutati liitumisooli podagra raviks, olla Stalini puhul asjakohane. Tema peamine probleem viimastel eluaastatel oli haige süda ja väikesed südamerabandused," lisas professor.